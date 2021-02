Meine Meinung Warum voreilige Corona-Lockerungen in Thüringen zum Bumerang werden können

Die Politik hat nichts aus dem vorigen Jahr gelernt. Schon wieder läuft der Wettlauf ums schnellste Lockern. Welches Bundesland öffnet mehr, wer legt noch etwas drauf. Der föderale Flickenteppich lässt grüßen. Die Bürger indes schütteln nur den Kopf. Vor allem Pendler, die in einem Bundesland leben, im anderen zur Arbeit gehen, können die Unterschiede kaum nachvollziehen.

Selbst die Thüringer Landesregierung prescht mit Lockerungsideen vor. Dabei hat unser Bundesland noch immer mit Abstand die höchsten Fallzahlen im Bezug auf die Einwohnerzahl.

Natürlich nerven der Lockdown und die damit verbundenen Einschränkungen. Natürlich geht es für viele Unternehmer, vor allem in den Bereichen Einzelhandel, Tourismus und Veranstaltungswirtschaft um die Existenz. Natürlich freuen wir uns mit den Floristen, wenn sie wieder öffnen dürfen. Das weckt aber weitere Begehrlichkeiten: Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig.

So sehr die Schulöffnungen zu begrüßen sind: Die Infrastruktur hat sich in den vergangenen Wochen leider nicht verbessert. Wenn Klassen in kleinen Räumen lernen und Corona-Fälle auftreten, sind auch bei einem strengen Lüftungsregime Quarantäne-Anordnungen nicht zu vermeiden, die wiederum Familien aus dem Takt bringen. Müssen mehrere Lehrer aussetzen, ist der wiedergewonnene Schul­alltag rasch vorbei.

Was bringen uns überstürzte Öffnungen, wenn die Folge ein baldiger erneuter Lockdown ist? Warum zehren wir nicht von den Erfahrungen der Nachbarländer, die übereilt geöffnet haben und schnell wieder schließen mussten? Wer nach einer halb kurierten Krankheit zu schnell wieder einsteigt, erlebt den Rückschlag, der einen erst recht ans Bett fesselt. Das gilt es zu vermeiden.

