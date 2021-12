Halbzeit: Wer bremst, verliert

Holger Zaumsegel über legendäre Fahrer-Feindschaften in der Formel 1.

Kein Hollywood-Regisseur könnte es sich besser ausdenken: Das Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton schreibt schon in der Realität das spannendste Drehbuch, das es gibt. Ein Finale der Superlative steht am Sonntag an. „Mad Max“ und der Rekord-Brite gehen punktgleich ins abschließende Saisonrennen in Abu Dhabi. Zuvor haben sie sich einen Schlagabtausch auf der Strecke geliefert, der eher einem Boxkampf gleichkam. Vom „Krieg in der Wüste“ war zu lesen. Gleich mehrfach behackten sich der Red-Bull-Fahrer und der Mercedes-Primus Rad an Rad, Berührung inklusive.

Diesmal war Verstappen der Böse in einem Duell, dass die Motorsport-Fans in Ekstase versetzt und für vier Jahre Langeweile entschädigt. Dabei sollte aber auch nicht vergessen werden, dass Hamilton bei seinem Heimrennen den ersten Schlag verteilte und den seinerzeit hochüberlegenen Holländer in der ersten Kurve abschoss, um selbst zum Sieg zu eilen. Der Brite setzte dabei auf ein bewährtes Mittel, dass nicht nur ihm schon den einen oder anderen WM-Titel einbrachte: Notfalls wird die Brechstange herausgeholt.

Kompromisslos zeigte sich Hamilton stets, wenn er auf die Verliererstraße einzubiegen drohte. Bei aller Klasse, die er als Rennfahrer hat, ist es wahrscheinlich diese Eigenschaft, die ihm zum Rekord-Weltmeister machte. Keine Gnade zeigte er im Stallduell mit Nico Rosberg. Mehrfach sah sich der Wiesbadener benachteiligt, ehe er 2016 selbst die Brechstange auspackte, den „Krieg der Sterne“ ausrief und am Ende mit dem letzten WM-Titel eines deutschen Fahrers belohnt wurde.

Sein noch prominenterer Landsmann und ebenfalls Rekord-Weltmeister, Michael Schumacher, war wahrlich kein Kind von Traurigkeit auf der Rundenhatz. Als er sich 1994 zum ersten Mal zum Champion krönte, räumte er seinen ärgsten Kontrahenten Damon Hill im finalen Rennen ab, kassierte dafür aber keine Strafe. Ganz anders sah es drei Jahre später aus. Diesmal ging sein Rammversuch gegen Jacques Villeneuve nach hinten los. Der Kanadier konnte weiterfahren, sich den Titel sichern, Schumi schied aus und wurde wegen Unsportlichkeit nachträglich aus der WM-Wertung gestrichen.

Dabei war Schumacher mitnichten der Erste, der Fahrer-Feindschaften in der Königsklasse pflegte. Seine Vorgänger Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost und Ayrton Senna trieben es noch wilder. Besonders der Hass zwischen Piquet und Mansell ist legendär. Der Brasilianer bezeichnete nicht nur die Ehefrau des Briten als hässlich, er versteckte auch das Klopapier vor Mansell, schnappte ihm beim Boxenstopp die Reifen weg und freute sich diebisch, als 1986 nicht sein Teamkollege, sondern Alain Prost den Titel holte.

Prost wiederum lieferte sich mit Senna einen beinharten Krieg. 1989 krachten die beiden Kontrahenten im abschließenden Rennen in Suzuka zusammen. Prost stieg im Wissen, Weltmeister zu sein, aus seinem McLaren aus, Stallkollege Senna fuhr mit Hilfe eines Streckenposten weiter und noch zum vermeintlichen Titel. Doch zu früh gefreut. Der später tödlich verunglückte Brasilianer wurde nachträglich disqualifiziert, weil er für seine Weiterfahrt fremde Hilfe in Anspruch nahm und auch noch abkürzte. Die Revanche folgte ein Jahr später an gleicher Stelle. Senna schoss Prost, wie er später einräumte, mit Absicht ab, kam ungeschoren davon und holte seinerseits die WM-Krone.

Dass es beim spannendsten Saisonfinale seit 1974 nicht zu einer Kollision zwischen Verstappen und Hamilton kommt, ist äußerst unwahrscheinlich. Fällt Hamilton aus, ist Verstappen erstmals Weltmeister. Ein zu verlockendes Ziel für den Holländer, der den Platzhirsch vom Thron stoßen will. Beim Blick auf das große Ziel ist den Topfahrern jedes Mittel recht. Zumindest können sich beide schon einmal damit trösten, dass sie nicht im selben Team fahren. Dadurch lässt sich eine mögliche Niederlage besser erklären, wie die deutsche Rallye-Legende Walter Röhrl weiß: „Alle anderen haben bessere Autos, wenn sie schneller sind. Aber wenn der Teamkollege vorne ist, was erzählst du dann?“