Wohnen wird zum Luxusgut

OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch beleuchtet einige Faktoren, die zu enormen Preissteigerungen am Wohnungsmarkt führen.

Komplexe Entwicklungen zu verstehen und nachzuvollziehen – das ist nicht immer einfach. Oft versucht man es mit simplen Formulierungen, will das Problem an einem Schuldigen allein festmachen. So geschieht es seit geraumer Zeit mit dem Markt für Wohnungsimmobilien. Weil in gefragten Städten Mieten und Kaufpreise steigen und steigen, sind dort Wohnungsbaugesellschaften am Pranger. Liegt es an deren exorbitanten Gewinnstreben? Oder geschieht dort nicht etwas, was in der Marktwirtschaft zwangsläufig ist?

Gerade in Zuwanderungsstätten wie Berlin oder auch Jena stehen zunächst einmal viel zu wenig Flächen zur Verfügung, um mehr Wohnraum zu schaffen. Das Angebot ist einfach zu gering und das treibt die Preise.

Zudem sehen viele Menschen den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses, beispielsweise zur eigenen späteren Altersvorsorge, als Investition in das sogenannte Betongold an. Denn die Alternative sind ja bestenfalls Nullzinsen auf dem Sparkonto. Und das heißt bei aktuell steigender Inflation, dass das ersparte Geld immer weniger Wert wird. Es wird also momentan, von wenigen Standorten abgesehen, jede Immobilie gekauft, egal zu welchem Preis. Manche Makler haben in ihren Schaufenstern nur mehr verkaufte Objekte aushängen, weil sie gar keine Immobilien mehr zu vermarkten haben.

Nicht gering schätzen darf man zudem, dass das Bauen selbst durch verschärfte Auflagen zur Energieeinsparung enorm teurer geworden ist. Wärmedämmungen an der Fassade, dreifach verglaste Fenster, aufwändige Lüftungssysteme sind nur einige Beispiele dafür, was die Preise für Immobilien nach oben treibt. Künftig werden dringend benötigte Neubauten auch noch teurer. Die Auflagen für Objekte werden noch schärfer werden. Das Klima stärker zu schützen, heißt, mehr Geld auszugeben. Wohnen wird so zusätzlich nach und nach zum Luxusgut.