Eine Menge von dem, was die Politik macht, um die Pandemie zu bekämpfen, bleibt unverständlich. Da muss man um Kritik nicht gerade betteln. Zumal nicht in dem Land, in dem es geradezu meisterlich verstanden wird, Fehler zu analysieren. Wir sind groß darin, aufzuzeigen, was nicht geht und was schief läuft. Schade nur, dass wir nicht mit gleichem Elan zu benennen wissen, wie es besser geht.

Gewiss hat man den Eindruck, unter der Verantwortung von Bundeskanzlerin Angela Merkel sei anfänglich viel zu wenig Impfstoff ins Land geholt worden. Und ja, Ministerpräsident Bodo Ramelow muss dafür einstehen, dass sich anteilig nirgendwo in Deutschland so viele Menschen mit Corona infizieren wie in Thüringen.

Die Frage wäre da, wer es besser machen könnte? Der Vorstandsvorsitzende eines börsennotierten Unternehmens? Eine Hebamme? Ein Lehrer? Eine Backwarenverkäuferin? Oder Politiker von der Opposition? Manche versuchen, sich des Problems ja geistig dadurch zu entledigen, dass sie bestreiten, dass es überhaupt eine Pandemie gibt. Auch mit einem Autokorso oder einer Menschenansammlung, als Spaziergang getarnt, lassen sich Viren nicht im Zaum halten. Für die meisten Menschen in Deutschland steht das Grundrecht zu leben allerdings noch deutlich über dem Recht, sinnfreie Parolen grölen zu dürfen.

Hätte also jemand anders als Merkel mehr Impfstoff nach Deutschland holen können? Und hätte statt Ramelow ein anderer verhindert, dass sich im privaten Umfeld bei Familientreffen und Scheunenpartys jenseits aller Abstandsregeln die Thüringer das Virus munter untereinander weiterreichen? Unsere gewählten Politiker sind auch nur so gut wie die Gesellschaft, die sie hervorbringt. Wunderheiler gibt es nicht.

Weil das so ist, müssen wir geduldig sein. Das strengt an. Aber dabei kann sich jeder selbst beweisen.