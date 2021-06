Mistgabel-Angriff im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Bucha /Unterwellenborn Ein 76-Jähriger geht auf eine Gruppe los und sticht wild um sich.

In der Nacht auf Sonntag baten mehrere Personen um polizeiliche Hilfe am Saalthal-Alter in Bucha. Aus bislang unbekannter Ursache wurde eine Gruppe junger Leute durch einen 76-jährigen Anwohner mit einer Mistgabel bedroht. Es kam zu einem Streitgespräch zwischen den der Gruppe und dem älteren Herren. Darauf nahm der Beschuldigte eine Mistgabel und stach mehrfach in Richtung eines 19-Jährigen.

Der Junge konnte dem Angriff ausweichen und blieb unverletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von über 1 Promille. Da ein hinzugerufener Notarzt keinen medizinischen Behandlungsbedarf beim 76-Jährigen sah, wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt, dem dieser nachkam. Gegen ihn wird gegen des Verdachts des Versuchs einer Gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

