Mit 160 km/h durch die 70er-Zone - Polizei überführt bei Pößneck Raser

Eine nicht alltägliche Feststellung trafen Beamte im Rahmen der Verkehrsüberwachung am Dienstag bei Pößneck. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war dort ein Autofahrer in den Mittagsstunden auf der B 281/Ortsumfahrung Pößneck mit circa 160 km/h unterwegs. Aufgrund von Straßenschäden sei in dem Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h zulässig.

Weiterhin konnte die riskante Fahrweise, nämlich ein Überholmanöver von vier Fahrzeugen auf der Abbiegespur, per Video aufgenommen werden werden. Den offensichtlich männlichen Fahrzeugführer erwarte nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 600 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.