Erfurt. Neuerung soll am 1. Mai 2020 in Kraft treten. Bundeseinheitliche Regelung gescheitert

Moped-Führerschein mit 15 soll in Thüringen dauerhaft kommen

Thüringen will das Mindestalter für den Moped-Führerschein dauerhaft auf 15 Jahre festlegen. Geplant sei dies zum 1. Mai 2020, teilte das Infrastrukturministerium am Freitag mit. Eine entsprechende Verordnung werde derzeit vorbereitet. Zuvor hatte der Bundesrat beschlossen, dass die Bundesländer künftig selbst über eine Herabsetzung des Mindestalters von derzeit 16 auf 15 Jahre entscheiden können. In Thüringen war dies wie auch in anderen ostdeutschen Bundesländern über ein Pilotprojekt bereits seit 2013 erlaubt. Bis Ende Oktober dieses Jahres hatten laut Ministerium rund 44.600 Jugendliche diese Möglichkeit genutzt.

15-Jährige aus Thüringen dürfen nicht in Hessen oder Bayern fahren

An der Testphase hatten sich auch Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern beteiligt. Thüringen hatte sich laut Ministerium im Bundesrat für eine bundesweit einheitliche Lösung eingesetzt. Dies hätte 15-Jährigen ermöglicht, auch außerhalb Thüringens mit dem Moped unterwegs zu sein. Der Vorschlag fand im Bundesrat aber keine Mehrheit. In Bundesländern, die keinen Führerschein mit 15 erlauben, dürfen in Thüringen lebende Jugendliche dieses Alters somit auch künftig nicht auf ihr Moped steigen.