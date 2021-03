In der Wohnung des 32-Jährigen fanden die Beamten über 360 Gramm Marihuana. (Symbolbild)

Gera In Gera ist die Polizei einem mutmaßlichen Drogendealer auf die Schliche gekommen. Der 32-Jährige sitzt jetzt im Gefängnis.

Mutmaßlicher Drogendealer in Gera festgenommen

Geraer Kriminalbeamte durchsuchten nach vorangegangenen Ermittlungen zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz am Mittwoch die Wohnung eines 32-jährigen Tatverdächtigen. Wie die Polizei am Freitag informierte, fanden die Beamten über 360 Gramm Marihuana sowie u.a. einen Elektroschocker, diverse Speichermedien und Bargeld.

Der 32-Jährige sei daraufhin festgenommen worden. Am Donnerstag erließ ein Haftrichter schließlich Haftbefehl gegen den Mann, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde.