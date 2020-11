Noch freie Plätze im Kurs zur Resilienz-Stärkung in Apolda

Die Kreisvolkshochschule Weimarer Land hat noch drei Plätze frei. Dabei handelt es sich um den Kurs „Resilienz stärken“. Zum Inhalt heißt es kurz: Innere Balance durch Dehnungs- und Kräftigungsübungen finden, mal abschalten vom Alltag mit entspannten und zugleich wirkungsvollen sanften Kräftigungs- und Dehnungsübungen. Es gehe darum, zurückzufinden zur inneren Mitte durch Wahrnehmungsübungen.

Abgerundet werde dieser Kurs mit einer End-Entspannung und diversen Atemübungen. Ziel des Kurses sei es, Stress abzubauen und Entspannung und Vitalität zu fördern. Die Übungen würden langsam und achtsam, und nur soweit wie es für die Teilnehmer möglich ist, ausgeführt.

Mitzubringen sind bequeme, warme Kleidung, eine Decke oder Übungsmatte, festes Schuhwerk oder dicke Wollsocken sowie Trinkwasser. Kosten: 70 Euro in der Gruppe mit fünf bis sieben Personen und zehn Veranstaltungen. Stattfinden soll das Ganze in der Kreisvolkshochschule im Raum 01 an der Ackerwand 11 in Apolda jeweils mittwochs ab 11. November, 11.45 bis 13.15 Uhr.

Gebeten wird um eine verbindliche Anmeldung über: www.kvhs-weimarerland.de oder telefonisch unter 03644/554841.