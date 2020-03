„Ochsendiebstahl“ und andere Künstlerfantasien

Mit einer „dialogischen Führung“ hielt am Sonntag im Kunsthaus ein neues Format Einzug. Die Idee, ließ Daniel Pomm die 40 Teilnehmer wissen, habe man bei der Staatsgalerie Stuttgart gemaust, man werde sie aber noch besser umsetzen. Um das Thema „Bibel und Kunst“ vor dem Hintergrund der Ausstellung „Albrecht Dürer – Meisterwerke der Renaissance“ – Sonntag lag die Gesamtbesucherzahl schon bei rund 9300 – für die Zuhörer nutzbringend aufgreifen zu können, hatte sich der Katholik als Partner den Künstler Rüdiger Bahr-Liebeskind zur Seite geholt.

Während Pomm passende biblische Stellen in den Fokus rückte, wusste Bahr-Liebeskind viel über Techniken, Material und Voraussetzungen des Schaffensprozesses beizusteuern. In jedem der Räume wurde ein Werk ausgewählt, anhand dessen Erklärungen erfolgten.

Ein passendes Beispiel ist der Holzschnitt „Die Flucht nach Ägypten“, der um 1503 entstand. In der Szene durchschreiten Joseph, Maria und das Kind einen Wald – offenbar auf dem Weg nach Ägypten und damit auf der Flucht vor Herodes. Mit dabei haben sie unter anderem einen Esel und einen Ochsen. Interpretierend ließe sich nun durchaus ableiten, dass Joseph aus dem Geburtsstall einen Ochsen geklaut haben muss. Bloß, die Bibel weiß an dieser Stelle weder etwas über den Esel noch über einen Ochsen, meinte Pomm. – Und verwies augenzwinkernd darauf, dass Dürer seinerzeit wohl dem Naheliegenden gefolgt sei – eben dass es in einem Stall auch solche Tiere gegeben haben musste. Die Inhalte der Bibel erscheinen in den Werken dadurch – fantasievoll ausgeschmückt – mehr oder weniger authentisch.

Überhaupt verwiesen Pomm und Bahr-Liebeskind darauf, dass auch Künstler stets „Kinder ihrer Zeit“ waren. Gesellschaftliche, politische Gegebenheiten, Tradiertes und Subjektivität hätten sich insoweit in den Werken widergespiegelt. Nicht anders sei es mit den Evangelien, die ja auch Interpretationen darstellen. Gerade ein Künstler wie Dürer, der (s)eine Marke schuf, mache da keine Ausnahme. So habe er im erwähnten Holzschnitt posaunenspielende Engel hineingestellt. Indes, dass musizierende Nackedeis den Auszug der kleinen Familie orchestriert haben könnten, dieser „Zusatz“ zumindest hat einen gewissen Charme. Bahr-Liebeskind betonte, dass sich die Meisterschaft Dürers in den filigranen Holzschnitten zeige. Eher „Schöpfer“ als Handwerker sei Dürer gewesen.