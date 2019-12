Oberhof. Der Oberhofer Anschieber wird zum dritten Mal Vater, doch beim Sport streikt das Knie. Im Februar steht die nächste Operation an, damit ist auch die WM in Altenberg passé.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Operation am Knie: Papa Alexander Rödiger verpasst die Bob-WM

Vorige Woche war Alexander Rödiger schwer zu erreichen. Das Baby kam zur Welt, eine Woche zu früh. Der 34 Jahre alte Bobanschieber war zum dritten Mal Vater geworden. „Unser kleiner Junge lag quer, deshalb empfahl der Arzt im Klinikum in Suhl, die Geburt einzuleiten“, so Rödiger. Seine Frau Ines brachte dann am Donnerstag einen gesunden kleinen Tom zur Welt. Zur Freude auch der Schwestern Lina (5) und Amelie (2), die nun einen Bruder haben. Alle drei Kinder kamen im Dezember zur Welt. „Das ist bei Wintersportlern so, durch die Saison ist man ja erst im März wieder zu Hause“, lachte Rödiger.

Die Vaterfreuden lenken Rödiger vom persönlichen Pech im Sport ab. Eigentlich wollte er sich am Montag im Anschubtest für das Vierer-Team von Nico Walther empfehlen. Doch er muss wegen anhaltender Knieprobleme passen. Im Juni hatte er seinen Meniskus operieren lassen, war optimistisch bei der Heilung. „Bis vor sechs Wochen lief alles nach Plan. Doch nach einem Anschubtest schwoll das linke Knie wieder an und die Entzündung ging nicht zurück“, so Rödiger. Olympiastützpunkt-Arzt Gerald Lutz empfahl Rödiger nach einem MRT die Saison abzubrechen. Der Bobfahrer wird sich nun noch einmal im Februar am Knie operieren lassen.

Das Karriereende ist für Rödiger aber kein Thema. „Wenn nicht die WM in Altenberg, dann eben nächstes Jahr in Lake Placid. Und Peking möchte ich auch mitnehmen. Noch fühle ich mich fit“, so der Ex-Weltmeister im Bob von André Lange.

Dass sich sein Dresdner Pilot Nico Walther, der bei der nationalen Selektion stürzte und dabei ernsthaft verletzte, für die Heim-WM qualifizieren wird, ist für Rödiger klar. „Nico hat das Selbstbewusstsein. Sein Sturz war kein Fahrfehler, eher eine Verkettung unglücklicher Ereignisse“, so Rödiger. Der Olympiazweite Walther muss sich am 27. Dezember in Altenberg gegen die internen Konkurrenten Lochner, Hafer und Oelsner im Kampf um zwei Weltcup-Plätze durchsetzen.

Alexander Rödiger kümmert sich derweil um seinen Nachwuchs, stemmt Gewichte und freut sich auf Weihnachten. Bevor er wieder angreift, hilft „Rödi“ auch seinem Verein Bob Racing Thüringen mit Ideen für Gästefahrten. Aus Frankreich wurde ein „Speed-Luge“ importiert. Auf dem Liege-Schlitten kann man mit 70 bis 80 Sachen die Oberhofer Bahn hinunterrauschen.

Das könnte Sie auch interessieren: