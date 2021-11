OTZ-Gewinnspiel startet: 100 Weihnachtsbäume zu gewinnen

Christian Seliger baut in Münchenbernsdorf Weihnachtsbäume an.

Gera. Leserinnen und Leser aufgepasst: Bei unserem Gewinnspiel gibt es Weihnachtsbäume zu gewinnen. Die Nordmanntannen sind im Landkreis Greiz gewachsen.

Haben Sie schon einen Weihnachtsbaum für dieses Jahr im Blick? Falls nicht, kommt unsere Aktion gerade recht. Unter allen teilnehmenden OTZ-Leserinnen und Lesern verlosen wir jeweils eine von 100 Nordmanntannen.

„Viele Ostthüringer Familien können sich ein Fest ohne Weihnachtsbaum nicht vorstellen. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir mit Hilfe unserer Partner helfen können und schöne Bäume aus unserer Region verlosen“, sagt OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch und lädt alle Interessierten zur Teilnahme am Gewinnspiel ein, die bis zum 8. Dezember möglich ist.

Unterstützt wird dieses Gewinnspiel wieder durch unseren Partner „lekker Energie“. „Wir freuen uns als Partner der Aktion, den treuen Lesern der OTZ eine Freude zu bereiten“, sagt Josef Thomas Sepp, Sprecher der Geschäftsführung des Strom- und Gasanbieters. Das Unternehmen ist Sponsor des Thüringer Weihnachtsbaums am Brandenburger Tor, der am Wochenende erstmals leuchten soll.

Bäume sind in Münchenbernsdorf gewachsen

Die für unsere Leserinnen und Leser zu gewinnenden Bäume sind 1,30 bis 1,50 Meter hohe Nordmanntannen, die im Landkreis Greiz in den Kulturen von Christian Seliger gewachsen sind. Die Gewinner können sich den Baum entweder im Paket zuschicken lassen oder selbst nach Münchenbernsdorf fahren und sich ein Exemplar aussuchen.

„Dieses Jahr war optimal für die Weihnachtsbäume“, sagt Seliger. Standen die Bäume in den vergangenen Jahren wegen der Hitze und fehlender Niederschläge unter Stress, profitierten sie 2021 von den vielen Niederschlägen. „Das zeigt sich in einem kräftigen, dicht gewachsenen Nadelkleid“, sagt der Weihnachtsbaum-Experte, der mehrere Tausend Bäume in diesem Jahr erntet.

Gute Ernte in diesem Jahr erwartet

Positiv auf die Haltbarkeit wirke sich aus, dass bereits vor der Ernte die ersten Nachtfröste die Bäume auf den Winter eingestellt haben. „Damit bekommt der Baum den Befehl, fortan mit seinen Ressourcen zu arbeiten“, sagt Seliger. Warmer Föhn vom Mittelmeer signalisiere hingegen, dass der Baum ruhig noch weiterwachsen könne.

Und noch einen weiteren Punkt führt Seliger an: Die Ernte konnte in diesem Jahr in der Zeit um Vollmond stattfinden. „Die Zellen füllen sich bei zunehmendem Mond mit Wasser. Der zur Vollmondzeit geerntete Baum speichert somit mehr Feuchtigkeit.“

Nordmanntanne bei Ostthüringer Kunden am gefragtesten

Bei den Sorten rechnet er auch in diesem Jahr damit, dass die Nordmanntanne am gefragtesten sei. Wegen des Duftes habe auch die Blaufichte ihre Daseinsberechtigung als Weihnachtsbaum, allerdings hielten sich die Nadeln nicht so lange. Auch seien die spitzen Nadeln bei Familien mit kleineren Kindern nicht so beliebt. Als duftende Alternativen nennt Seliger die Coleradotanne, die Koreatanne oder die Korktanne, die sich zunehmend Marktanteile erarbeiten.

Teilnahme am Gewinnspiel bis 8. Dezember unter otz.de/tannenbaum oder telefonisch unter 01378/90 44 01 (0,50 Cent / Anruf aus dem dt. Festnetz, höherer Mobilfunktarif). Die Gewinn­benachrichtigung erfolgt bis zum 11. Dezember.