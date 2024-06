22. April: Am Montag ist Paul eine Woche alt. Die „Handvoll“ Vogel äugt misstrauisch aus der Hand von Falknerin Sandra Jung auf der Burg Greifenstein in Bad Blankenburg. Flauschig, hilflos und hungrig - so lässt sich der Europäische Uhu beschreiben, welchen die Falknerin in diesen Tagen so liebevoll wie eine eigene Mutter aufzieht. © Textwerkstatt Burian | Roberto Burian