Apolda. Faschingszeit ist Pfannkuchenzeit. Das weiß man auch in der Apoldaer Bäckerei Doepel, wo die Herstellung auf Hochtouren läuft.

Pfannkuchen sind der Renner in der Faschingszeit

Natürlich gibt es die Pfannkuchen in der Apoldaer Bäckerei Doepel das gesamt Jahr über, aber die Faschingszeit stellt dennoch eine besondere Phase dar. So belegen die Erfahrungen von Bäckermeister Roberto Doepel, dass sich der Absatz des anderswo auch als Krapfen bekannten Hefegebäcks mit Füllung in der „Fünften Jahreszeit“ beinahe verdreifacht.

Auf spezielle Kundenwünsche gehe man dabei natürlich insoweit ein, als die Füllung auch Mal Senf statt Konfitüre beinhalten darf. Auch die „Riesen-Pfannkuchen“, die das Hotel am Schloß für die nachmittägliche Weiberfaschingsparty (Beginn: Donnerstag 13.13 Uhr) auf der Terrasse bestellt hat, stellen Roberto Doepel und Team frisch her. Im Vergleich zum normalen Pfannkuchen, der etwa 70 Gramm auf die Waage bringt, sind die großen zwischen 250 und 300 Gramm schwere, zuckersüße Leckereien.