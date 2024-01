Folge 104: "Brothers in Wines" - Sebastian Beaumont und Marcus van Riesen

Der Weinpodcast von Hamburger Abendblatt Vier Flaschen Folge 103: Live mit Günther Jauch auf der MS Europa

Vor 13 Jahren kaufte Fernsehmoderator Günther Jauch das angesehene aber in die Jahre gekommene Weingut Von Othegraven in Kanzem an der Saar. In dieser Folge verrät er: “Ich wusste, damals nicht,…