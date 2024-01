Habeck und feuchte Umsturzfantasien von rechts

Droht ein Generalstreik? Was können wir von Argentinien lernen? Und was macht das Schnabeltier auf der Rennbahn? Eine neue Folge.

Droht ein Generalstreik? Was können wir von Argentinien lernen? Und was macht das Schnabeltier auf der Rennbahn? Im frischen Mutmachpodcast von Funke starten Paul und Hajo Schumacher mit Wichtigem, Witzigem und Wirren in die neue Woche. Die Themen: Der Satz „Ich bin wütend“ als Generalvollmacht für schlechtes Benehmen. Mehr Wertschätzung für Sandra Hüller und Andreas Wellinger. Wagenknecht, Maaßen, Aiwanger und Bauern sorgen für Diversity von rechts. Machtgefälle in Berlins Rotem Rathaus. Urlaubsmails werden outgehorsed. Silvestermüll aus den Parks klauben. Wieviel Tannen vertragen Elefanten? Hunderttausende Covid-Pillen laufen ab. Familiendramen und Abschiedstränen. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 699.

