56 Michael Trautmann und Swantje Allmers | Arbeitswelt gestalten

Michael und Swantje sprechen über ihre Definition von New Work und ihr zufälliges Perfect Match.

Swantje Allmers und Michael Trautmann sind die „Eltern“ des New Work-Ansatzes, laut Hostin Kira Marie Cremer. Und warum? Mit Hilfe ihres Unternehmens „New Work Masterskills GmbH“ (kurz NWMS) wollen sie anderen helfen, die Chancen von New Work im Arbeitsalltag besser zu nutzen. Ihre Expertise spiegelt sich auch in ihrem Buch „On the Way to New Work“ wider, dass sie gemeinsam mit Christoph Magnussen verfasst haben. Wie sie bei NWMS vorgehen, welcher Zufall sie zusammengeführt hat und ob sie auch etwas Negatives am New Work Konzept wahrnehmen, erzählen sie Euch in dieser Folge. Außerdem berichten CEO Swantje Allmers und Chief Growth Officer Michael Trautmann von NWMS, wie der New Work-Ansatz ihr Leben verändert hat. Seid gespannt!

Produziert von der FUNKE Mediengruppe.