Ofarim, Scholz und der ewige Kampf um Anerkennung

Das Parlament lacht über Kanzler Scholz, Gil Ofarim erzählt eine Lüge, Studierende mobben israelische Kommilitonen - und immer geht es um Anerkennung. Im Mutmachpodcast von Funke fragen sich Suse, Paul und Hajo Schumacher, warum Menschen so verbissen um Anerkennung ringen und sie gleichzeitig so oft verwehren. Wir sprechen über Anerkennung als Basis für Frieden, über mangelnde Anerkennungskultur in der Ampel-Regierung, toxisches Überlegenheitsgefühl, das Pawlowsche Prinzip der Belohnungserwartung und die Verlockungen der Opferrolle. Plus: So funktioniert der circle jerk der digitalen Anerkennung. Folge 684.

