AfD-Spitzenkandidat Brandner: „Natürlich ist die Krankheit gefährlich“

Stephan Brandner führt die AfD in Thüringen als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl. Im Podcast spricht er über …

… den Einfluss von Windrädern auf das Wetter: „Es ist unstreitig, wenn Sie sich da mal kundig machen, dass viele Windräder einen Einfluss auf das Mikroklima und das Wetter haben. Ich habe nicht den Jetstream in Verbindung zu den Windrädern gesetzt. Das wurde falsch zitiert.“

… Belege, dass bei der Bundestagswahl manipuliert werden könnte: „Schwierig. Aber wir haben natürlich Belege, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Da gibt es immer die signifikante Abweichung zwischen den Briefwahlergebnissen und den Ergebnissen an den Urnen. Ich habe nicht gesagt, dass ich nachweisen kann, dass betrogen wird. Ich habe lediglich gesagt, dass die Manipulationsanfälligkeit bei der Briefwahl wesentlich größer ist.“

… die Themen der AfD abseits der Migrationspolitik: „Es gibt jede Menge andere Themen. Wir haben allein im Deutschen Bundestag über 1000 Anträge eingebracht. Hier von einer Ein-Themen-Partei zu sprechen ist absurd.“

… die drängendsten Themen im Wahlkampf: „Aus meiner Sicht geht unser Rechtsstaat vor die Hunde. Und zwar immer schneller. Alle Grundrechte wurden in der Coronazeit eingeschränkt aufgrund einer nicht vorhandenen Rechtsgrundlage. Für mich war es unvorstellbar, was in den letzten Monaten in Deutschland passiert. Im Grundgesetz gibt es einen normierten Ausnahmezustand, das ist der Verteidigungsfall.“

… das Coronavirus: „Natürlich ist die Krankheit gefährlich. Ich kenne selbst Leute, die schwer erkrankt sind. Aber es gibt viel gefährlichere Krankheiten, die sehr viel mehr Todesopfer fordern. Da stand die Welt auch nicht Kopf. Ernsthaft darüber zu reden, dass sich alle Menschen impfen lassen müssen, ist doch vollkommen an den Haaren herbeigezogen.“

… die Impfung: „Wir sind keine Impfgegner in der AfD. Das muss jeder für sich ausmachen. Ich persönlich habe mich nicht impfen lassen. Aus meiner Sicht spricht die Gefahrenabwägung nicht dafür, sich jetzt impfen zu lassen.“

… den Plan der AfD, Recherchen von Antifa-Gruppen zu verhindern: „Die wollen nichts anderes, als Angst und Schrecken verbreiten. Auf den Recherchen, die darauf abzielen jedes Nummernschild und jede Person abzulichten, bauen die Angriffe auf Pkw und Wahlkreisbüros auf.“

… den Geheimplan der AfD, statt des eigenen Kandidaten bei der Ministerpräsidentenwahl im Februar 2020 den FDP-Mann Kemmerich zu wählen: „Ich war weder daran beteiligt noch war ich überrascht. Ich habe an der entscheidenden Fraktionssitzung teilgenommen. Wir ­haben umgesetzt, was wir im ­Landtagswahlkampf gemacht haben.“