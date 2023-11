Podcast - Road to Glory 125. Ulrike Kriener: „Ich möchte irgendwann so vom Leben gesättigt sein, dass mir der Abschied leichter fällt.“

Mein heutiger Gast ist Ulrike Kriener, die ihren großen Durchbruch an der Seite von Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht in der Kult-Kinokomödie „Männer“ feierte. Weitere Meilensteine ihrer Karriere sind u.a. das ZDF-Drama „Der Hammermörder“, für das sie mit einem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, die Kinofilme „Elementarteilchen“, „Willkommen bei den Hartmanns“ oder „Einfach mal was Schönes!“ - und natürlich auch „Kommissarin Lucas“: 20 Jahre spielte sie in der ZDF-Krimireihe die Titelrolle und fuhr immer wieder Top-Quoten ein. Jetzt ist sie in der ZDF-Komödie „Mona & Marie - Ein etwas anderer Geburtstag“ an der Seite von Maren Kroymann zu sehen.

Wir sprechen über Altersdiskriminierung, Zen -Buddhismus, ihre eher bockige als blumige Hippie-Phase, Schweige-Wochen, die eigene Endlichkeit und eine mögliche späte Fortsetzung von „Männer“.

Ulrike Kriener verrät, warum sie nicht gerne auf ihre Schulzeit zurückblickt, wann sie durch ihren bislang schwersten Schicksalsschlag ihre Unbekümmertheit verloren hat, warum sie sich aktuell im Rollenfach der „komischen Alten“ sieht und mit was für Gefühlen sie auf ihren näher rückenden 70. Geburtstag blickt.

Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Ulrike Kriener!