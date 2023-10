Das große SEX-ABC: Von K wie Küssen (wild) bis O wie Oralsex

Heute geht es um K wie wildes Knutschen mit vollem Körpereinsatz und ohne vorherigen Zwiebelmettbröttchengenuß

Das Beste aus „Ich frage für einen Freund“: Die Hamburger Sexexpertin Katrin Hinrichs und Journalist Hajo Schumacher haben die schärfsten Erkenntnisse aus drei Jahren Sexpodcast zu einem unterhaltsamen SEX-ABC für mehr Spaß in den besten Jahren zusammengestellt. Heute geht es um K wie wildes Knutschen mit vollem Körpereinsatz und ohne vorherigen Zwiebelmettbröttchengenuß, über L, also das Ringen mit dem Leeres-Nest-Syndrom und O wie die Kunst des einvernehmlichen Oralverkehrs. Plus Streitfrage: Ist „blowjob“ ein treffender Begriff oder eher nicht?