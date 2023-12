Unser wichtigstes Kapital ist die Verbundenheit, Schatz

Unsere wichtigste Erkenntnis für 2023: Die Mehrheit hierzulande ist gut, aber zu leise. Und die große Frage für 2024 lautet: Wie verhelfen wir all den positiven Impulsen zu mehr Lautstärke? Suse, Paul und Hajo Schumacher lassen für den Mutmachpodcast von Funke das Jahr heiter ausklingen und erinnern sich noch mal an große Momente. Die Themen: Wie im Superwahljahr umgehen mit den Rechten? Warum gute Vibes ein zuverlässiger Klebstoff sind? Wie ein Brief an gute Freunde Wunder bewirkt? Weshalb kochende Kinder glücklich machen? Und: Warum blieben die shit moves so gut im Gedächtnis? Plus: Hinterher noch in die Kneipe. Folge 695. Sonderheft 9 Gedichte Gegen Antisemitismus - Für das Erinnern. Einfach mal zum Baum werden - Suse über Neuanfänge bei Deutschlandfunk Kultur Podcast Folge 671 über Shitmoves Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de