Warum viele Menschen Sekt falsch trinken

Sekt darf man nur aus den schmalen Kelchen und als Aperitif trinken und auf keinen Fall dekantieren? Was selbstverständlich klingt, kann man auch ganz anders sehen.

Sekt darf man nur aus den schmalen Kelchen und als Aperitif trinken und auf keinen Fall dekantieren? Was selbstverständlich klingt, kann man auch ganz anders sehen. Marie-Luise Raumland tut in unserer Reihe „Vier Flaschen“ genau das. Die Winzerin stellt mit ihrem Sekthaus Raumland ausschließlich Schaumweine her, 100.000 Flaschen im Jahr, und sie stellt viele Gewissheiten auf den Kopf, wenn sie etwa sagt: „Wer wissen will, welcher Wein sich hinter dem Sekt verbirgt, sollte ihn dekantieren.“ Oder: „In unserer Familie werden Schaumweine nur aus Weingläsern getrunken, und die werden ordentlich geschwenkt. Schließlich geht es um den Wein, nicht um die Kohlensäure.“ Und schließlich: „Sekt ist ein hervorragender Speisenbegleiter, man muss es nur einmal ausprobieren.“

Unsere Weinkenner Michael Kutej und Lars Haider testeten folgende Flaschen von dem Weingut, das in Rheinhessen liegt, und von den Schwestern Marie-Luise und Katharina Raumland in zweiter Generation geführt wird:

Der Cuvée Katharina Brut Nature 2018 besteht aus Spätburgunder und Schwarzriesling, schmeckt wahlweise nach Brioche oder Franzbrötchen, aber auch nach Zitrone. Von allen Schaumweinen im Test ist am ehesten als Aperitif geeignet.

Die Cuvée Marie Luise Brut 2018 ist ganz anders als der Schwester-Wein, deutlich lieblicher, mit einem Hauch von Salz, Zuckerwatte und Pfirsich. Sie besteht nur aus Spätburgunder-Trauben.

Der Rosé Reserve Brut 2014 ist die große Entdeckung des Tests, „ein fantastischer Wein mit einer großartigen Farbe“ (Kutej), der nach roten Früchten schmeckt und extrem aromatisch ist. Er wurde zum ersten Mal neun Jahre nach der Ernte der Trauben verkauft, solange lagerte er bei den Raumlands im Keller. Apropos Lagerung: Die Winzerin rät, Schaumweine stehend aufzubewahren.

Bleibt Flasche Nummer vier, der Blanc de Blancs Réserve Extra Brut 2014, ein Weißburgunder mit einem Hauch von Grauburgunder, „eine Rebsorte, die bei Schaumweinen gern unterschätzt wird“, so Raumland. Er schmeckt nach Apfel, Quitte und, wie alle Weine im Tests, nach Brioche.

Das Weinpaket ist erhältlich unter www.silkes-weinkeller.de/vierflaschen