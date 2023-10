Drei Männer in Trenchcoats. Faktencheck als Firlefanz und schon wieder Feiern mit David Hasselhoff. Der Mutmachpodcast von Funke startet live aus Lissabon mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche. Paul und Hajo Schumacher finden, dass Lissabon wie ein sizilianisches Hamburg ist, Portugal wie Dänemark und der Städtetourismus eine Form des modernen Theaters. Wer ist Alexander Klar? Die miese Tour von Miles. Ist Joachim Gauck eigentlich immer noch Bundespräsident? Einfach mal die Hände reichen. Geschichtsunterricht im Second-Hand-Laden. Wieviel Boateng verträgt der FC Bayern? Copyright-Streit: Wer hat die Volkswärmepumpe erfunden? Der Schäfer-Zug für den Marathon: Mit dem Young-Shuffle endlich eine Marathon gewinnen. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 657.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de