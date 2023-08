Regendelfin Marie von den Benken - Meine erste Reise (24)

Sehr geehrte Frau von den Benken, falls Ihre Tochter zufällig Marie heißt, dann hören Sie diesen Podcast bitte nicht. Denn Sommerspezial des Mutmachpodcasts von Funke beichtet Autorin und Influencerin Marie von den Benken, wo sie als Nachwuchs-Model mit 16 Jahren wirklich gewesen ist. Nein, nicht in dem langweiligen Ferienhaus in Holland, sondern in, Achtung, New York. Die Erklärung ist einleuchtend: In Holland bekommen Teenager problemlos alle möglichen ungesunden Sachen, aber in New York gibt´s ohne Ausweis nicht mal ein Lightbeer. Seien Sie also nachsichtig, liebe Frau von den Benken.

Meine erste Reise – das Sommerspezial des Mutmachpodcasts von Funke. Kurz, aber täglich berichten Prominente vom ersten Mal ganz allein unterwegs, von Liebe, Drama, Drogen, Affären, Verhaftungen, Kohldampf und chronisch leeren Portemonnaies. Mit dabei: Micky Beisenherz, Dunja Hayali, Justizminister Marco Buschmann, SPD-Chefin Saskia Esken, BDI-Chef Siegfried Rußwurm, Verlegerin Julia Becker, ARD-Grande Thomas Baumann, Klimaaktivistin Louisa Neubauer, Quatschmacher Oliver Kalkofe, MdB Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Moderator Jörg Thadeusz, Autorin Anja Goerz, Influencerin Lou Dellert, Zukunftsforscher Tristan Horx, Schriftstellerin Anne Rabe, Comedian Tony Bauer, Schriftsteller Ingo Schulze, Twitter-Gigantin Marie von den Behnken, Liedermacher Rolf Zuckowski, Menschenrechtlerin Düzen Tekkal, Schriftstellerin Verena Hagedorn, Dr. Matthias Marquardt, Fotografin Anne Hufnagl, Staatsrechtler Professor Alexander Thiele, Scherzkeks Peter Wittkamp, Psychologin Anne Otto und viele mehr. Folge 623.