Berlin. Bilanz nach 30 Jahren deutscher Einheit: Ostdeutsche sind an manchen Stellen noch immer unterrepräsentiert. Was es noch zu tun gibt.

Wenn die Deutschen an ihre liebsten Feiertage denken, kommt ihnen wohl zuerst Weihnachten in den Sinn. Auch Silvester sorgt bei vielen Menschen für freudige Erregung. In mancher Region schwört man zudem auf Karneval oder das Oktoberfest. Der Nationalfeiertag, der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, versetzt die Menschen indes erfahrungsgemäß eher weniger in Wallung. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie der Bericht der Regierungskommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“ verdeutlicht, der gestern in Berlin vorgestellt wurde.