Thüringen investiert 376 Millionen Euro in Straßenbau

Auch in der weiten Hälfte des Jahres wird in Thüringen am Fernstraßensystem gebaut.

Erfurt. Auch in der zweiten Jahreshälfte wird auf den Fernstraßen in Thüringen an vielen Stellen gebaut – allerdings zeichnet sich für manche der derzeit schon laufenden Bauarbeiten auch ein Ende ab.

So sollen bis Ende Oktober die Arbeiten an der Talbrücke Teufelstal an der Autobahn 4 in der Nähe von Jena beendet werden, sagte eine Sprecherin des Thüringer Infrastrukturministeriums. Ähnliches gelte für die Arbeiten an der Werratalbrücke auf der Autobahn 4 bei Eisenach mit Abschluss im September. Bislang hätten diese und andere Baumaßnahmen auf den Thüringer Autobahnen allerdings nicht zu größeren Staus geführt. Das liege für die Bauarbeiten an der Talbrücke Teufelstal auch an einem verkehrsabhängigen Stauwarnsystem, das bei erhöhtem Verkehrsaufkommen Ausweichrouten empfehle.

Nach Angaben der Sprecherin beginnen im September die Arbeiten an einer Brücke für die Ortsumgehung von Holbach in Nordthüringen an der Bundesstraße 243. Mehrere andere Bauarbeiten an Bundesstraßen unter anderem in den Regionen Rothenstein südlich von Jena oder in Kallmerode in der Nähe von Leinefelde-Worbis würden fortgesetzt.

Geld für neue Projekte und Instandhaltung

Insgesamt stellte der Bund dem Freistaat für das laufende Jahr etwa 264 Millionen Euro für Bauarbeiten an Bundesstraßen und Autobahnen zur Verfügung. Mit dem Geld werden Neubauprojekte und Straßenwartung finanziert. Die Finanzmittel schätzt die Ministeriumssprecherin für die Umsetzung der Maßnahmen in den Bauprogrammen als ausreichend ein. In den vergangenen zwei Jahren habe das Land etwas weniger Geld für Bundesfernstraßen ausgegeben: 2018 seien es etwa 221 Millionen Euro und 2019 etwa 247 Millionen Euro gewesen.

Für die Landesstraßen stehen nach Angaben des Ministeriums in diesem Jahr etwa 112 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist ungefähr der Betrag, den der Freistaat dafür in den Vorjahren auch ausgegeben hatte. Im nächsten Jahr soll eine Teilumgehung in Neudietendorf bei Erfurt gebaut und die Straße zwischen Berlingerode und Günterode in Nordthüringen ausgebaut werden.