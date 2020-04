Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (SPD) hat sieben Millionen Schutzmasken in China bestellt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

400.000 Masken im Landkreis Nordhausen eingetroffen

Etwa 400.000 Mund- und Nasenschutz-Masken sind bislang im Landkreis Nordhausen eingetroffen. Darüber informierte Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Montag auf der Sitzung des Kreisausschusses. Die Nachfrage in den Apotheke habe sich nach Ostern etwas entspannt. Wöchentlich träfen etwa 150.000 Stück ein.

„Wir haben insgesamt sieben Millionen Masken in China bestellt“, verdeutlichte der Landrat. Davon seien 1,5 Millionen für die Bürger im Landkreis und 500.000 für das Südharz-Klinikum bestimmt. Der Preis von 38 Cent pro Stück sei sehr gut. Aber auch die andere Schutzausrüstung, die vor allem in den Krankenhäusern benötigt werde, sei mittlerweile in ausreichender Menge vorhanden, berichtete Jendricke.