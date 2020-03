43 Reichsbürgern Waffenerlaubnis entzogen oder nicht erteilt

Thüringen hat bisher in 43 Fällen bei mutmaßlichen Reichsbürgern entweder den Entzug der Waffenerlaubnis angeordnet oder diese Erlaubnis gar nicht erst erteilt. Die Verfahren dazu seien rechtskräftig abgeschlossen. „Keine dieser Personen verfügt mehr über eine Schusswaffe“, sagte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums dieser Zeitung. Weitere 16 Fälle befinden sich noch in der Prüfung.

Seit einiger Zeit legt der Freistaat eine härtere Gangart an den Tag, geht es um legale Schusswaffen in den Händen mutmaßlicher Extremisten. Ende Januar rückte die Polizei im Kyffhäuserkreis an, um einen 79-Jährigen zu entwaffnen. Die zuständige Ordnungsbehörde hatte dem Mann, der zur sogenannten Reichsbürger-Bewegung gehören soll, seine Waffenerlaubnis entzogen. Der Aufforderung, die Schusswaffen abzugeben, war er aber nicht nachgekommen.

Mehr legale Schusswaffen im Freistaat

Die Behörden seien aufgefordert, gemeinsam mit dem Verfassungsschutz zu überprüfen, ob Besitzer von Waffenscheinen als mutmaßliche Reichsbürger in Erscheinung getreten sind, hatte Thüringens Innenminister Georg Maier nach der Polizeiaktion im Januar erklärt. „Reichsbürger“ würden nicht die für den Waffenbesitz erforderliche Zuverlässigkeit besitzen, begründete der SPD-Politiker das Vorgehen. Anhänger der zersplitterten Bewegung erkennen laut Verfassungsschutz die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesetze nicht an und werden beobachtet.

Die Anzahl legaler Schusswaffen hat sich im Vorjahr im Freistaat weiter erhöht. Mit 128.312 Gewehren und Pistolen befanden sich zum Jahreswechsel 2047 mehr Schusswaffen in privater Hand als ein Jahr zuvor. Hier leben 26.829 private Waffenbesitzer. Zumeist sind das Jäger und Sportschützen.

9800 Jäger und 13.000 Sportschützen

Die genaue Zahl gibt das Thüringer Innenministerium nicht mehr bekannt und beruft sich auf das inzwischen bundesweit zentral geführte Waffenregister. Vor einem Jahr waren es etwa 9800 Jäger und 13.000 Sportschützen.

Die Zahl der sogenannten kleinen Waffenscheine hat sich im Freistaat in den vergangenen vier Jahren verdreifacht. Ende des Vorjahres waren 12.351 erteilt worden, die es den Inhabern erlauben, zugelassene Schreckschusswaffen, Reizgas oder Signalwaffen mit sich zu führen.

Nachfrage nach Kleinen Waffenscheinen steigt