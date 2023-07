In der Notunterkunft in Hermsdorf wohnen vorübergehend 23 Ukrainer. (Archivfoto)

So viele Flüchtlinge kamen in diesem Jahr nach Thüringen

Erfurt. Im Vergleich zu 2022 kamen in diesem Jahr weit weniger Flüchtlinge nach Thüringen. Trotz Entspannung in den Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es weiter Kritik der Kommunen an der Landesregierung.

Thüringen hat in der ersten Hälfte dieses Jahres 7950 Flüchtlinge aufgenommen. Darunter waren 4775 ukrainische Kriegsflüchtlinge. 3175 Menschen kamen als Asylbewerber ins Land, die meisten stammten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr suchten knapp 32.000 Ukrainer und gut 6.200 Asylbewerber in Thüringen Zuflucht.

Die Lage in den Erstaufnahmeheimen des Landes hat sich leicht entspannt. In Suhl waren am Montag 855 Asylbewerber registriert. In der Außenstelle Eisenberg kamen 47 sogenannte Ortskräfte aus Afghanistan unter. In der Notunterkunft in Hermsdorf wohnen vorübergehend 23 Ukrainer. Das Land sucht für die dortige Halle allerdings eine Alternative. Ein „Markterkundungsverfahren“ sei eingeleitet, hieß es aus dem Migrationsministerium.

Brychcy: Nur bestätigte Asylbewerber verteilen

Laut Landesregierung haben die drei Einrichtungen insgesamt eine Kapazität von 2000 Plätzen – was nicht nur die Kommunen bezweifeln. Der Präsident des Gemeinde- und Städtebundes, Michael Brychcy (CDU), bezeichnete die Situation erneut als „völlig unbefriedigend“.

„Die Landkreise und wir fordern seit Monaten, die Erstaufnahmekapazitäten zu erweitern“, sagte Brychcy dieser Zeitung. „Aber wir sind keinen Schritt weiter, da tut sich nichts.“ Asylbewerber, deren Antrag abschlägig beschieden werde, dürften gar nicht erst auf die Kommunen verteilt werden.

Der Gemeindebund drängt zudem auf eine schnellere Übernahme aller Flüchtlingskosten durch das Land. „Sonst müssen wir wieder in Vorleistung gehen oder bleiben am Ende gar auf Kosten sitzen“, sagte Geschäftsführer Carsten Rieder.

Höhe des Kostenabschlags bemängelt

Aus Sicht des kommunalen Spitzenverbandes ist der geplante Abschlag für die Unterbringung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge zu niedrig. Der rot-rot-grüne Gesetzentwurf, der diese Woche vom Landtag verabschiedet werden soll, sieht eine Kompensation in Höhe von 32,1 Millionen Euro vor. Die CDU will der Minderheitskoalition durch Zustimmung oder Enthaltung zur Mehrheit verhelfen.

Der Gemeindebund verweist darauf, dass Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vor dem Flüchtlingsgipfel im Mai etwa 15 Millionen Euro Euro mehr zugesagt habe. Der Regierungschef erklärte auf Anfrage, dass sich das Kabinett am Dienstag mit der „auskömmlichen Finanzierung“ der Unterbringung beschäftigt habe. Es bleibe dabei: „Die Kommunen erhalten 100 Prozent ihrer Kosten erstattet.“

Der Gemeindebund kritisierte zudem, dass sich das Land mit dem Gesetz nur für 2023 verpflichtet, alle Mehrkosten zu übernehmen. „Wir haben dann wieder kleine Planbarkeit“, sagte Geschäftsführer Rieder. Auch werde damit das Thema in den 2024 stattfindenden Kommunal- und Landtagswahlkampf gezogen.