Abgehoben im Kampfjet: Bundeswehr führt Sonderflug für FDP-Politikerin durch

Gera. Ein Vor-Ort-Termin der Chefin des Verteidigungsausschusses wirft Fragen auf.

Die sozialen Netzwerke geben Politikern die Möglichkeit, mit ihren Wählern, aber auch ihren Nichtwählern in Kontakt zu bleiben. Manche Posts geben Einblicke in die tägliche Arbeit, bringen aber immer wieder auch Verwunderliches ans Tageslicht. So wie in dieser Woche eine bebilderte Nachricht von Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf dem Twitter-Nachfolger X – ein Kommentar von Tino Zippel, stellvertretender OTZ-Chefredakteur.

Die Bundestagsabgeordnete der FDP ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und auch ansonsten gut in Sachen Rüstung vernetzt. Sie zeigt sich auf Fotos im Pilotenanzug der Bundeswehr und berichtet, dass ein Traum für sie in Erfüllung gegangen sei. Auf Einladung des Inspekteurs der Luftwaffe sei sie in einem Eurofighter mitgeflogen. „Top Gun-Feeling pur“, jubelt die Politikerin. Warum sie in Panzer und Kampfjets steige? „Weil ich überzeugt bin, nur so glaubhaft für die Interessen der Soldatinnen und Soldaten eintreten zu können.“

Eine Flugstunde im Eurofighter kostet über 80.000 Euro

Natürlich helfen Einblicke aus der Praxis, am grünen Tisch bessere Entscheidungen zu treffen. Im Falle eines Eurofighter-Fluges ist das aber ein teures Vergnügen auf Steuerzahler-Rechnung. Früheren Angaben zufolge kostet eine Flugstunde über 80.000 Euro. Freilich sind in diesem Preis auch Kosten wie die regelmäßige Wartung der Maschinen inkludiert, die sowieso anfallen. Was aber für den Einzelflug mindestens dazukommt, sind die 3500 Liter Kraftstoffverbrauch pro Stunde.

Deshalb halte ich die Demonstration für die Politikerin für übertrieben. Sie kann auch bei Gesprächen am Boden klären, was die Soldaten bewegt und was sie im Umgang mit der Technik sorgt. Im Kontext der weltpolitischen Lage wirkt dieser Auftritt zumindest abgehoben.

