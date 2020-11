Abgeordnete wollen Beteiligungsrecht bei Corona-Entscheidungen

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen wird am Dienstag voraussichtlich eine Regierungserklärung abgeben. (Archiv-Bild)

Erfurt. Was kann der Landtag bei den Thüringer Corona-Regel mitentscheiden? Um diese Frage geht es bei einer Sondersitzung des Thüringer Parlaments in Erfurt.

Thüringer Landtagsabgeordnete pochen auf ein Mitwirkungsrecht bei den Corona-Entscheidungen, die wie beim Teil-Lockdown tief in Bürgerrechte eingreifen. Um die Beteiligung des Parlaments, aber auch um Details der Thüringer Corona-Verordnung geht es am Dienstag (14.00 Uhr) in einer Sondersitzung des Landtags. Die oppositionelle CDU-Fraktion hat das Sonderplenum beantragt. Ein Versuch der Landesregierung, den Landtag vor Geltung der Verordnung kurzfristig einzuberufen, war gescheitert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog