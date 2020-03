AfD ohne „Flügel“ - die Protagonisten aber bleiben

AfD-Flügelfrontmann Björn Höcke übt sich auf seiner Facebook-Seite in demonstrativer Gelassenheit – und mahnt gleich einmal „alle Mitstreiter“ ebenfalls dazu. Am Wochenende hatten Meldungen die Runde gemacht, dass der „Flügel“ seine Selbstauflösung beschlossen habe. Höcke, mit dem Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz maßgebliche Figur dieser informellen AfD-Gruppe, nennt das prompt „falsch“.

Dabei hatte er die Meldungen selbst angeheizt, nachdem am Samstagabend ein Interview erschienen war, dass er dem neurechten Verleger Götz Kubitschek gab. „Nun geht das, worüber wir längst nachdenken, eben schneller“, sagt er da mit Blick auf die vom Bundesvorstand geforderte Auflösung der Gruppe. Mehrheitlich wurde am Freitag das Ende des „Flügels“ mit einer Frist bis Ende April gefordert. Ein geplantes „Flügel“-Treffen am Wochenende fand allerdings wegen der Corona-Krise nicht statt.

Enthalten hat sich bei der Abstimmung im Bundesvorstand der stellvertretende Bundesvorsitzende Stephan Brandner aus Gera. Ein Intimus von Björn Höcke zwar, aber kein ausgewiesener „Flügel“-Mann. Auf mehrfache Nachfrage wollte sich der Bundestagsabgeordnete nicht zu dem Vorstandsbeschluss äußern, wiegelte immer wieder ab.

Höcke vom Beschluss des Bundesvorstandes „peinlich berührt“

Höcke spricht in dem Interview davon, dass fünf Jahre, nachdem mit der „Erfurter Resolution“ das Gründungsdokument unterschrieben wurde, das Ende des „Flügels“ ohnehin besiegelt gewesen sein soll. „Historisierung“ nennt das der Politiker, der in Thüringen Chef des Landesverbandes und der Landtagsfraktion ist. Vom Beschluss des Bundesvorstandes fühle er sich hingegen „peinlich berührt“. Die Aufgabe des „Flügels“ sieht Höcke offenbar erfüllt, wenngleich er sich davon überzeugt zeigt, dass es jetzt einen Impuls brauche, „der über den Flügel hinausweist“. Wie der aussehen soll, lässt er offen.

Seiner Darstellung, dass die Auflösung der rechtsextremen Gruppierung, für die es offiziell nie Mitgliederlisten gab, unmittelbar bevorstand, widerspricht allerdings dies: Noch im November 2019, als der „Flügel“ längst im Visier des Verfassungsschutzes stand, wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Marke „Der Flügel“ eingetragen. Das geht aus dem entsprechenden Registereintrag hervor. Als Anmelder der Marke wird Höcke selbst genannt, als Zustellanschrift die Adresse seines Wahlkreisbüros in Heiligenstadt im Eichsfeld dokumentiert.

Verfassungsschutz erklärt „Flügel“ zu einem Beobachtungsobjekt

In den vergangenen Wochen hatten sich die Ereignisse rund um den „Flügel“ weitgehend überschlagen. Zunächst erklärte der Verfassungsschutz ihn zu einem Beobachtungsobjekt, sieht in der Gruppe eine rechtsextremistische Bestrebung. Sodann wurde es für den Thüringer AfD-Landesverband noch kritischer: Denn mit der Beobachtung des „Flügels“ wurde die Partei, der Höcke vorsteht, zum Verdachtsfall erhoben. „Sie steht wenige Millimeter vor der Beobachtung“, erfuhr diese Zeitung aus Kreisen des Thüringer Nachrichtendienstes.

Dass ausgerechnet der Bundesparteichef Meuthen die Auflösung des „Flügels“ forciert hat, ist schon deshalb pikant, weil auch Meuthen an den Treffen der informellen Parteigruppe in der Vergangenheit teilgenommen hat.

Der Thüringer AfD-Landesvorstand war schon am Freitag nicht zu einer inhaltlichen Stellungnahme zu der geforderten „Flügel“-Auflösung zu bewegen. Am Wochenende äußerten sich dann gleich mehrere Mitglieder des Parteigremiums auf ihren Kanälen in den sozialen Medien. Parteisprecher Torben Braga twitterte: „Eine zwar überfällige, aber letztlich richtige Entscheidung.“ Der Co-Sprecher der Landespartei, Stefan Möller, reagierte darauf mit: „Alles richtig“.

Skepsis außerhalb der AfD

Eine offizielle Stellungnahme des von Björn Höcke geführten Landesverbandes blieb allerdings auch an diesem Wochenende aus. Auf dem offiziellen Facebook-Auftritt der Partei äußerte sich hingegen Vorstandsmitglied René Aust ausführlich. „Björn Höcke und der Flügel haben Fehler gemacht“, schreibt Aust. Aber auch er will lieber über die Verdienste Höckes schreiben.

Der habe „bis an die Grenze der Selbstverleugnung“ Größe gezeigt, weil er unter anderem nie nach dem Bundesvorsitz gegriffen habe, obwohl er zu den längstgedienten Landesvorsitzenden gehöre. Aust fordert dazu auf, die Entscheidung zu akzeptieren, den „Flügel“ aufzulösen. Jene Entscheidung, die es nach Meinung von Höcke selbst angeblich noch gar nicht gibt.

Außerhalb der AfD hatte die Auflösungsforderung für skeptische Reaktionen gesorgt. Die Thüringer SPD-Innenpolitikerin Dorothea Marx bezeichnete sie als „Augenwischerei“. Ähnlich äußerte sich auch die Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Linke): „Die AfD wird nicht weniger rechtsradikal, wenn sie einen dominierenden extrem rechten Teil der eigenen Partei bittet, doch künftig nicht mehr unter dem Label ‚Der Flügel‘ aufzutreten und ansonsten einfach weiter seine Überzeugungen in der AfD auszuleben.“ Dass in der Frage so inkonsequent agiert werde, bestätigt aus Sicht von König-Preuss, dass die Gruppe „integraler Bestandteil“ der Partei sei.

Enge Verstrickung von „Flügel“ und Partei

Zu ähnlichen Bewertungen kommen nach Informationen dieser Zeitung auch die Nachrichtendienste, die immer wieder auf eine personell enge Verstrickung von „Flügel“ und Partei abstellen. Allein an Thüringen lässt sich das an einem simplen Beispiel deutlich machen: Neben Björn Höcke als Mitgründer der Gruppe gehört schließlich auch der zweite Mann an der Parteispitze dem Flügel an: Stefan Möller unterzeichnete seinerzeit die Erfurter Resolution mit.