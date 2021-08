AfD punktet bei jüngeren Wählern - Kein Ende bei Diskussion über Absenkung des Wahlalters in Sicht

Erfurt. Eine Insa-Umfrage hat Thüringer ab 16 Jahren gefragt, wen sie wählen würden. Bei den Jüngeren liegt die AfD in Front. Bei ab 60-Jährigen die SPD, gefolgt von Union und Linken.

Seit langem wird über die Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre diskutiert. Vor allem Grüne, SPD und Linke machen sich dafür stark. Letztere setzen sich sogar für ein Wahlrecht ab 14 Jahre ein.

Eine Umfrage zeigt indes jetzt, dass die drei Parteien bei der jüngeren Zielgruppe nicht sonderlich punkten können. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 22 Prozent der Thüringer der AfD ihre Stimme geben – zumindest dann, wenn ab 16 gewählt werden dürfte. 21 Prozent entschieden sich für die SPD, je 18 Prozent für Union und Linke. Die FDP käme auf neun, die Grünen auf fünf Prozent.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag dieser Zeitung, an der 1000 Personen aus Thüringen ab 16 Jahren teilnahmen. Die Umfrage wurde telefonisch und online vom 16. bis 23. August durchgeführt.

Foto: Grafik: Andreas Wetzel

Unionsparteien sind skeptisch

Demnach liegt die AfD bei den 16- bis 29-Jährigen mit 26 Prozent Zustimmung deutlich vor den Mitbewerbern. Auf Position zwei folgt in dieser Altersgruppe die FDP, für die sich 19 Prozent entscheiden würden, dahinter rangiert die CDU/CSU (18 Prozent). SPD und Grüne kämen jeweils lediglich auf 12, die Linke sogar nur auf 8 Prozent.

Bei den Befragten zwischen 30 und 49 Jahren liegt die AfD mit zusammen 65 Prozent noch deutlicher in Front. Für die Union würden 32 Prozent votieren, für die SPD 30 und die Linke 28 Prozent. Auf die Liberalen entfielen 19, auf die Grünen 10 Prozent.

Wahlrecht nicht von der Volljährigkeit loslösen

Die Unionsparteien standen in der Vergangenheit einer Absenkung des Wahlalters skeptisch gegenüber. In der CSU wird argumentiert, es habe sich bewährt, dass Wahlrecht und Volljährigkeit gekoppelt sind. Die volle Strafmündigkeit, der Führerscheinbesitz und andere Rechte und Pflichten knüpften an die Volljährigkeit mit 18 an. „Das ist auch der richtige Maßstab für das Wahlrecht als oberstes Recht in der Demokratie“, so Generalsekretär Markus Blume. Eine Entkoppelung wäre inkonsequent.

Das Wahlalter sollte nicht von der Volljährigkeit losgelöst werden, meint auch die CDU. Für die Koppelung gebe es gute Gründe. „Wer das Wahlalter senken möchte, muss auch über die Volljährigkeit sowie Rechte und Pflichten sprechen“, meint CDU-Bundesvize Julia Klöckner.

Die Insa-Demoskopen haben derweil ermittelt, dass bei den ab 60-Jährigen mit 30 Prozent die Sozialdemokraten die Nase vorn. 23 Prozent der Befragten würden ihr Kreuz bei der CDU/CSU machen und 22 bei der Linken. Für die AfD würden 12, die FDP 6 und die Grünen 4 Prozent stimmen.

Bundestag setzt Kommission ein

Auch im Bundestag ist die Debatte über das Wahlrecht für jüngere längst angekommen. Dort wurde im April dieses Jahres auf Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD die Einsetzung einer Kommission zur Reform des Bundeswahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit beschlossen. Neben Maßnahmen zur wirksamen Begrenzung der Vergrößerung des Bundestages und Empfehlungen, um eine gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern zu erreichen, soll das Gremium ebenso Vorschläge zur Absenkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre erarbeiten.

Vor gut 50 Jahren durfte sogar erst mit 21 Jahren gewählt werden. Erst am 31. Juli 1970 trat eine Grundgesetzänderung in Kraft, die das Wahlalter für Bundestagswahlen um drei Jahre senkte. Diesen Schritt hatte SPD-Kanzler Willy Brandt in der Regierungserklärung zum Amtsantritt 1969 unter der Überschrift „Mehr Demokratie wagen“ angekündigt.

