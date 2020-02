Erfurt. Die CDU-Fraktion will Ramelow nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Aber vielleicht macht sie es doch. Die Wahl ist schließlich geheim.

Ministerpräsidentenwahl: Alles ist möglich

Der Mann, der mit einem nie dagewesenen Zick-Zack-Kurs maßgeblich zur schwierigen Lage im Land beigetragen hat, macht einen vergleichsweise entspannten Eindruck. Zum letzten Mal als CDU-Fraktionschef stellt sich Mike Mohring am Mittwoch den Fragen der Mitglieder der Landespressekonferenz. Es gab Momente in den vergangenen zwölf Jahren, die er bereits an der Spitze der Abgeordneten steht, da war offensichtlich, wie ihm das Nachhaken der Journalisten auf die Nerven ging. Dieses Mal jedoch spult er routiniert sein Programm ab.

Es bleibe dabei, sagt Mohring, „wir wählen Bodo Ramelow nicht zum Ministerpräsidenten“, schließlich gebe es den Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei. Damit steht das Land scheinbar vor der nächsten Krise, dabei ist die aktuelle noch gar nicht vorbei. Erschütterungen quer durch die Republik Momentan wird der Freistaat ohne Minister vom zurückgetretenen und deshalb geschäftsführend amtierenden FDP-Chef Thomas Kemmerich geführt. Dessen Wahl am 5. Februar mit Stimmen von CDU, FDP und AfD hat beispiellose politische Erschütterungen quer durch die Republik ausgelöst. Am vergangenen Freitagabend schienen sich Linke, SPD und Grüne dann mit der CDU auf den sogenannten „Stabilitätsmechanismus“ geeinigt zu haben, der eine von der CDU irgendwie tolerierte rot-rot-grüne Minderheitsregierung bis zu Neuwahlen im April 2021 beinhaltete. Doch dieser Anschein hielt nur bis zum nächsten Tag, als die CDU-Fraktion das betonte, was nun auch Mohring mantraartig immer wieder von sich gibt: keine Wahl des linken Ex-Ministerpräsidenten durch die Union. Nur wie soll das funktionieren? Rot-Rot-Grün und Christdemokraten haben sich zwar auf Themen geeinigt. Aber die Voraussetzung für die Zusammenarbeit wäre eine handlungsfähige Landesregierung und dafür müsste die CDU mithelfen, Ramelow ins Amt zu hieven. Ramelow braucht mindestens 46 Stimmen Weil Linke, SPD und Grüne lediglich auf 42 der 90 Parlamentssitze kommen, brauchen sie vier zusätzliche Stimmen, die nicht von der AfD kommen dürfen. Dass man sich darüber keine Gedanken machen muss, das hat deren Fraktionsvorsitzender Björn Höcke noch einmal betont: Man werde Ramelow nicht wählen. Die Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow traut den Worten Höckes nach den Erfahrungen bei der letzten Wahl jedoch nicht. Da hatte die AfD bekanntlich im dritten Wahlgang zwar einen eigenen Kandidaten aufgestellt, aber alle Stimmen Kemmerich gegeben. „Die Fiesheit der AfD kennt keine Grenzen“, sagt Hennig-Wellsow. Gleichwohl geht sie davon aus, dass Ramelow auf Anhieb mindestens 46 Stimmen bekommt. Falls nicht, will die Linke die Auflösung des Landtags beantragen. Aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Dirk Adams wird es so weit gar nicht kommen. Auch wenn niemand außer Ramelow offenbar mit CDU- und FDP-Abgeordneten gesprochen hat, um sich eine Zusage für die Wahl zu holen. „Wir haben im Wesentlichen über Stabilität für Thüringen gesprochen. Und daraus ergibt sich, dass es ein gutes Ende nehmen wird“, sagt Adams. Vielleicht behält der Grüne sogar recht. Immerhin ist es eine geheime Wahl. Selbst Mohring antwortet auf die Frage, ob er davon ausgehe, dass der erste Wahlgang erfolgreich sein werde: „Das ist gut möglich.“ Amtlich: Ramelow tritt erneut zur Wahl an Liveblog Regierungskrise: Linke will Landtag auflösen, sollte Ramelow keine Mehrheit bekommen