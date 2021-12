Apolda. Nach der unerwarteten Entscheidung zum hauptamtlichen Beigeordneten von Apolda ist das Tischtuch zwischen CDU-FDP und FWW nun zerrissen.

Die politische „Allianz für Apolda“ ist zerbrochen. Das wird nachvollziehbar, wenn man sich das Hauptergebnis der jüngsten Stadtratssitzung vergegenwärtigt.

Am 24. November nämlich sprach sich das Lokalparlament mit 17 Ja-Stimmen für die Änderung der Hauptsatzung und damit die Abschaffung des Postens eines hauptamtlichen Beigeordneten aus. Dass das so kommt, galt nicht als sicher. Umso größer waren die Überraschung und die Enttäuschung bei einigen. Zehn Stadträte (CDU-FDP) hatten für die Beibehaltung des Postens votiert, einer enthielt sich.

Insbesondere in der CDU-FDP-Fraktion ist man konsterniert, hatte doch fast die gesamte Fraktion der Freien Wähler (FWW) samt ihres Vorsitzenden Franz Richter pro Änderung gestimmt. Ohne Folgen fürs Miteinander mit CDU und FDP bleibt das künftig nicht.

Dass es sich bei der Abstimmung zur Hauptsatzung um eine brisante Entscheidung handelt, war klar und wird umso deutlicher, ruft man sich in Erinnerung, dass es einen Allianzvertrag gibt. Zu Beginn der Legislaturperiode geschlossen wurde der zwischen den Fraktionen FWW und CDU-FDP. Unter anderem ist darin vereinbart, dass man bei anstehenden Entscheidungen konzertiert handelt und die FWW die CDU-FDP beim Thema hauptamtlicher Beigeordneter unterstützt. Letzteres fiel am 24. November nun flach.

Für CDU-FDP-Fraktionschef Hannes Raebel ist somit klar, dass die FWW die Allianz verlassen und so gesprengt haben, „weil sie vertragsbrüchig“ geworden seien. Er bedaure sehr, dass damit die Zusammenarbeit durch diese aufgekündigt wurde, so Raebel. Besonders enttäuscht sei er vom FWW-Fraktionsvorsitzenden Franz Richter. Der habe im Vorfeld nämlich noch signalisiert, dass er mit Blick auf den 24. November kein Problem sieht. Darauf habe man sich als CDU-FDP-Fraktion ein Stück weit verlassen. Umsonst, findet Raebel.

Die Abschaffung des hauptamtlichen Beigeordneten jedenfalls halte er für einen fatalen Fehler, sagt Raebel. – Und zwar deshalb, weil sich der Stadtrat eines wirksamen Instruments beraubt habe, direkt in die Stadtverwaltung hineinwirken zu können. Gerade in der andauernden Phase der relativen Planlosigkeit der Verwaltung, in der eine straffe, konsequente und zielorientierte Führung durch Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) längst nicht mehr gegeben sei, sei das eine Entscheidung mit noch kaum zu überschauender Konsequenz. Gerade weil es die Verwaltung nach der Landesgartenschau 2017 an einer zukunftsträchtigen Strategie für Apolda für die nächsten zehn bis 15 Jahre fehlen lasse, der Lack beim Stadtoberhaupt längst ab sei und dieses nach seiner Wiederwahl für alle erkennbar den geruhsamen Modus eingelegt habe, wäre der hauptamtliche Vize-Bürgermeister eben wichtig gewesen, um Druck aufs Rathaus auszuüben. – Und das eben nicht, um Parteifreunde mit einem Posten zu versorgen, sondern Apolda gut in die Zukunft zu führen, betont Raebel.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte Franz Richter, dass es sich um eine rein politische Frage gehandelt habe, bei der jeder Stadtrat auf Ehre und Gewissen frei habe entscheiden können. Im Unterschied zur CDU gebe es bei den Freien Wählern eben keinen Fraktionszwang. Deshalb habe es eben auch nichts genützt, dass CDU-FDP-Fraktionschef Hannes Raebel noch kurz vor Sitzungsbeginn versucht habe, auf der Stadthallen-Empore unter anderem die FWW zu agitieren.

Das einzig relevante Kriterium für Entscheidungen der Räte sei die Frage danach, was für die Stadt Apolda gut ist, betont Richter. – Denn sich um das Fortkommen von Apolda zu kümmern und nicht um Posten, dafür sei man als Stadtrat gewählt. Diese Richtschnur könne dann eben zur Folge haben, dass Entscheidungen situativ getroffen werden und man sich nicht starr an ein Allianzpapier klammere. Nichts sei in Stein gemeißelt. Er habe, so Franz Richter weiter, immer dafür gestanden, dass der hauptamtliche Beigeordnete bloß unter bestimmten Bedingungen beibehalten werden kann. Von einem Muss sei nie die Rede gewesen. Zudem gebe es künftig statt zwei fortan drei ehrenamtliche Beigeordnete zur Unterstützung des Bürgermeisters.