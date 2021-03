Heiligenstadt Drängelte sich der Ex-Regierungschef Althaus beim Impfen gegen das Coronavirus vor? Jetzt bezieht der Unionspolitiker Stellung.

„Ich habe mich nicht angestellt, deshalb kann ich mich auch nicht vordrängeln“, sagt der ehemalige Thüringer Regierungschef Dieter Althaus in einem Telefonat mit dieser Zeitung. Er hatte sich am 6. Februar gegen Corona impfen lassen – was einigen Wirbel ausgelöst hat.