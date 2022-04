Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium: Es bleiben 400 offene Fragen

Erfurt. Eric T. Langer sagt: Eine Aufklärung habe es nie gegeben, obwohl er 400 aus seiner Sicht offene Fragen zusammengetragen hat. Bodo Ramelow konnte damals klären, wo der Amokläufer so gut schießen lernte.

Eric T. Langer und Bodo Ramelow sind Freunde. Der Erfurter Rechtsanwalt trifft sich regelmäßig mit dem Ministerpräsidenten. Sie sprechen viel miteinander – nicht aber über den Amoklauf am Erfurter Gutenberggymnasium. „Das Thema klammern wir seit Jahren aus“, sagt Langer.

Im April 2002 war seine damalige Lebensgefährtin, die Kunstlehrerin Birgit Dettke, eines der 16 Opfer, die der Gymnasiast Robert S. am Tag der letzten schriftlichen Abiturprüfungen ermordete. „Ich denke jeden Tag daran“, sagt Langer.

Bodo Ramelow war zu diesem Zeitpunkt seit gut fünf Monaten Vorsitzender der PDS-Fraktion im Thüringer Landtag. Bis dahin verbanden sich mit seinem Namen vor allem Themen zu Arbeitnehmerfragen und sozialer Gerechtigkeit. Der Amoklauf von Erfurt brachte dem damaligen Oppositionsführer erstmals eine breitere bundesdeutsche Aufmerksamkeit. Denn früh hatte Ramelow auf Versäumnisse im Waffenrecht hingewiesen und Antworten verlangt: Woher stammten Waffen und Munition? Wie kann schulpsychologische Nachsorge organisiert werden? Wurde tatsächlich schnellstmöglich versucht, zu den Opfern vorzudringen?

Aus der mittelbaren Betroffenheit sei die politische Aufarbeitung erwachsen

Eng hatte Ramelow dabei mit Langer zusammengearbeitet. „Ich bin mit der Tat sehr früh konfrontiert worden, weil der Mann einer engen Gewerkschaftskollegin eines der Opfer war“, sagt er heute. Birgit Dettke habe er ebenfalls gekannt. Aus dieser mittelbaren Betroffenheit sei die politische Aufarbeitung erwachsen. „Das hatte nichts mit Opposition und Regierung zu tun“, sagt Ramelow rückblickend.

In einer spektakulären Pressekonferenz wies er Wochen nach der Tat nach, wie einfach es in Thüringen sei, an scharfe Munition zu kommen. Er brachte Patronen in den Landtag, legte sie vor den Journalisten auf den Tisch. Daraus ableitend forderte er eine Verschärfung des Waffengesetzes. „Wo der Täter lernte, mit seiner Waffe so gut zu schießen, konnte ich durch mein Vorgehen klären. Andere Fragen blieben offen“, sagt Ramelow.

Auf einen lückenhaften Erstbericht seien keine ernsthaften strafrechtlichen Ermittlungen gefolgt

„Ich bin nicht wütend. Nicht auf die Tat. Oder den Täter. Damit kann ich umgehen“, sagt Langer. Was ihn nach dem Amoklauf tief enttäuscht hat, ist der behördliche Umgang mit der Tat. Eine echte Aufklärung habe es nie gegeben, kritisiert er. Auf einen lückenhaften Erstbericht seien keine ernsthaften strafrechtlichen Ermittlungen mehr gefolgt. Der Täter war identifiziert, sein Weg durch das Schulgebäude nachvollzogen. Es sei gesagt worden, die Überlebenden, die Angehörigen der Opfer und die traumatisierten Mitschüler müssten zur Ruhe kommen.

Eine Kommission überprüfte 2004 noch einmal die Ermittlungsergebnisse, hörte Langer aber nicht an, obwohl er etwa 400 aus seiner Sicht offene Fragen zusammengetragen hatte. „Hier wurde der Rechtsstaat auf den Kopf gestellt“, sagt Langer. Immer mal wieder wischt er sich mit der Hand über die Augenwinkel.

Der heutige Ministerpräsident habe damals irgendwann Tatortfilm und -fotos gesehen: „Danach war er fertig. Er konnte emotional nicht mehr“, so Langer. Ramelow bestätigt das. Er habe sich nach Monaten intensivster Beschäftigung mit diesem Amoklauf selbst psychologische Hilfe holen müssen. Die Zeit habe – für ihn wie für viele anderen – die meisten Wunden geheilt. An den Tag zurückdenken werde auch er immer wieder.

Weitere Nachrichten zum Thema: