Erfurt. Die Thüringens Schulordnung sieht vor, dass Eltern ihre Kinder bereits im Mai des Vorjahres und nicht erst im Dezember in den Grundschulen vorstellen.

Schulanfänger in Thüringen müssen künftig sieben Monate früher angemeldet weren

In Thüringen werden Schulanfänger künftig nicht mehr im Dezember und damit etwa ein halbes Jahr vor der Einschulung angemeldet, sondern knapp anderthalb Jahre vorher im Mai. Das sieht die Änderung der Thüringer Schulordnung vor, die im August 2020 verabschiedet wurde. Danach wurden im Dezember 2020 letztmalig künftige Erstklässler zur Einschulung angemeldet, die in diesem Sommer in die Schule kommen.