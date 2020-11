Apoldaer Fitnessstudio kämpft erneut gegen Land vor Gericht

Inhaber René Wittig steht in seinem wiederum zwangsgeschlossenen Fitnessstudio in Apolda.

Als feststand, dass beim neuerlichen Corona-Lockdown erneut die Fitnessstudios in Thüringen schließen müssen, klingelten bei René Wittig wenig später sämtliche Telefone. Der Inhaber des Fitness- und Gesundheitsclubs Living in Sichtweite des berühmten Viaduktes in Apolda hat sich im Freistaat bereits einen Namen gemacht, indem er vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) gegen die Landesregierung gewann und so zur frühzeitigen Wiedereröffnung aller Fitnessclubs Ende Mai maßgeblich beitrug. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.