Armbruch: Finanzministerin Taubert fällt bei wichtiger Sitzung aus

Sie habe sich den Arm beim Wandern gebrochen und müsse sich jetzt einer Operation unterziehen, teilte das Ressort am Montag in Erfurt mit.

An diesem Dienstag will die Landesregierung voraussichtlich über den Etatentwurf für das kommende Jahr entscheiden. Über das Zahlenwerk wurde in den vergangenen Wochen angesichts enormer Steuerausfälle sehr kontrovers verhandelt. Bis zuletzt soll es etwa ein Tauziehen um den Bildungsetat von Minister Helmut Holter (Linke) gegeben haben, heißt es aus Regierungskreisen.

Vertreten wird Taubert nach Ministeriumsangaben von Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert. Er werde darum nicht wie eigentlich geplant zu einem Treffen der Finanzstaatssekretäre der Länder nach Saarbrücken fahren.