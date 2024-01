Gera. Wer behauptet, man könne nicht mehr alles sagen, wird dieser Tage eines Besseren belehrt, meint Nils R. Kawig in seinem Kommentar.

Die Bauern sind wütend. Umweltschützer sind es auch. Neue Protestparteien sprießen wie Pilze aus dem Boden. Derweil gehen Tausende Menschen auf die Straße, um gegen das eine oder andere zu demonstrieren. So wenig all diese Strömungen gemein haben, ein Befund bleibt: Die Demokratie in Deutschland lebt.

Selbst wenn sich nur ein Bruchteil der Bevölkerung an den Protesten beteiligt, so muss doch allen klar und deutlich sein: Hierzulande ist freie Meinungsäußerung durch die Verfassung geschützt. Politiker wie Bahnvorstände brauchen zuweilen ein dickes Fell, um sich all das gefallen zu lassen, was ihnen von der einen oder anderen Seite um die Ohren gehauen wird. Wer also behauptet, das Meinungsspektrum werde immer mehr eingegrenzt, der irrt. Das Gegenteil ist der Fall.

Wir haben die Wahl

Mehr noch: Es scheint, als haben sich die Grenzen des Sagbaren erweitert. Nicht ohne Grund empfinden es viele als bedrohlich, wenn die Ränder erstarken und populistische Parolen von manchen einfach nur nachgeplappert werden. Die Zeit für einfache Antworten auf komplizierte Fragen ist längst vorbei. Bitteschön: Erst nachdenken, dann lospoltern!

Bei allem politischen Streit haben wir Deutsche die Wahl: Wir können uns der einen oder anderen Demo anschließen und dürfen bei Wahlen dem einen oder anderen Bewerber unsere Stimme geben. Auf jeden Fall haben wir eine Wahl. Anders als in vielen Staaten dieser Erde. Und deshalb ist Demokratie so wichtig. Opposition inklusive.

