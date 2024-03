Saalfeld. Das Umweltbundesamt legt den Finger in die Wunde: Aktuellen Zahlen zufolge verfehlt der Verkehrssektor erneut seine Klimaziele. Das ist kein Wunder, findet Nils R. Kawig in seinem Kommentar.

Es klingt wie eine gute Nachricht, ist es aber nicht: Deutschlands Klimaemissionen sind 2023 um 10,1 Prozent gesunken. Nach Zahlen des Umweltbundesamtes handelt sich um den größten Rückgang seit 1990, leider zurückzuführen auf die schwächelnde Wirtschaft.

Zwar ist auch der Anteil der erneuerbaren Energien gestiegen und die fossile Energieerzeugung zurückgegangen, was positive Effekte hatte. Messbar war allerdings auch eine gesunkene Energienachfrage bei Wirtschaft und Verbrauchern. Ein schlechtes Zeichen.

Deutsche Autobauer haben sich abhängen lassen

Schaut man noch genauer hin, fällt auf, dass zwei Sektoren ihre vorgegebenen Klimaziele verfehlen: die Gebäudewirtschaft und der Verkehr. Letzterer kommt besonders langsam voran. Statt der angestrebten 133 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr stießen die Fahrzeuge hierzulande 146 Millionen Tonnen aus. Fast zehn Prozent mehr als vorgegeben.

Nils Kawig ist Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung. © FUNKE

Das ist umso bedauerlicher, weil das Autoland Deutschland offensichtlich seine Innovationskraft verloren hat. Dieser Vorwurf gilt nicht mal den Autobauern, obwohl die sich von den US-amerikanischen und chinesischen Herstellern abhängen ließen. Vielmehr hat es der deutsche Staat auf allen Verwaltungsebenen versäumt, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Das fängt bei der E-Auto-Prämie an, geht bei der Ladeinfrastruktur weiter und hört bei Vergünstigungen für E-Auto-Besitzer noch lange nicht auf.

Obgleich die Deutschen oft so tun, als könnten sie die Welt nicht im Alleingang retten, genügt ein Blick zu den emsigen Nachbarn: Norwegen und die Niederlande sind uns in Sachen E-Mobilität Lichtjahre voraus. Sie beweisen: Es funktioniert, wenn man denn will.

Sehen Sie das genauso? Oder sind Sie anderer Meinung? Schreiben Sie uns an: leserbriefe-otz@funkemedien.de