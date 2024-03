Gera. Die Zahl klingt gut: Um 4,57 Prozent sollen die Renten ab 1. Juli steigen. Aber wer kann sich das leisten, fragt Nils R. Kawig in seinem Kommentar.

Schlecht für die Jungen, gut für die Alten: Die Renten steigen. Ab 1. Juli sollen die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland 4,57 Prozent mehr bekommen. Bei 1000 Euro Rente im Monat wären das 45,70 Euro obendrauf. Nicht gerade die Welt.

Und das soll ungerecht sein? Ja, ist es, vor allem gegenüber jüngeren Generationen. Denn sie sind es, die das Rentensystem mit ihren Steuern aufpäppeln. Die monatlichen Beiträge der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und die der Arbeitgeber reichen nicht mehr aus, um das Rentensystem zu finanzieren. Deshalb muss der Bund jährlich mehr als 100 Milliarden Euro zuschießen. Tendenz steigend.

Die Menschen werden immer älter

Die Rentenkasse ist unterfinanziert. Dieses Problem wird größer, weil es von Jahr zu Jahr mehr Rentner gibt. Waren es 1992 noch 19,27 Millionen Menschen, die hierzulande Rente bezogen, so stieg deren Zahl bis 2022 auf 25,87 Millionen, also 6,6 Millionen mehr. In dem gleichen Zeitraum ist die Bevölkerung aber nur um 3,4 Millionen gewachsen.

Nils Kawig Chefredakteur OTZ Ostthüringer Zeitung Kommentar Portrait © OTZ

Zugegeben, der Zahlensalat kann jedem einzelnen Rentenbezieher egal sein. Er hat im besten Fall sein Arbeitsleben lang eingezahlt. Dass er am Ende mit etwa 48 Prozent seines Durchschnittsverdienstes auskommen muss, erscheint wie eine schreiende Ungerechtigkeit. Zumal es im europäischen Vergleich Länder gibt, deren Rentenniveau deutlich höher liegt. Aber zur Wahrheit gehört auch: Für knapp 75 Prozent Rentenniveau dürfen die Italiener erst mit 71 Jahren in Rente.

Es braucht grundlegende Reformen, sonst steht das System bald vor dem Kollaps. Und die Jungen müssen es ausbaden.

