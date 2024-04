Berlin. Der Landtagswahlkampf hat begonnen, allerdings in einer merkwürdigen Konstellation. Ob die Thüringer schlauer geworden sind, wen sie am 1. September wählen sollen, bezweifelt Nils R. Kawig in seinem Kommentar.

Eine Strategie ist schon mal aufgegangen: Mario Voigt hat seinen Bekanntheitsgrad binnen kürzester Zeit verzigfacht. Durch das TV-Duell gegen Björn Höcke (AfD) katapultierte sich der Thüringer CDU-Chef in eine bessere Ausgangslage vor der Landtagswahl im September.

Allerdings ist Voigt dafür ein großes Risiko eingegangen. Mit seiner vollmundigen Ankündigung, den AfD-Politiker inhaltlich stellen zu wollen, hat er sich exponiert. Zum Glück attestieren ihm politische Beobachter des TV-Duells: Voigt habe sich nicht blamiert.

AfD-Politiker erhält sehr viel Sendezeit

Und Höcke? Der hat dank Voigt so viel Sendezeit bekommen wie selten zuvor in seinem politischen Leben. Nur ganz wenige Menschen werden ihm bisher so lange zugehört haben. Genau davor hatten Kritiker dieses Formates eindringlich gewarnt. Ob zurecht, das wird sich zeigen, wenn erste Reaktionen auf die Sendung in politische Stimmung umschlagen.

Nils R. Kawig ist Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung. © FUNKE | OTZ

In jedem Fall bleibt dieses TV-Duell eine Kuriosität: Es war Wahlkampf außerhalb der Wahlkampfzeit. Es war ein Rededuell zweier Oppositionspolitiker, die den Namen des Ministerpräsidenten mieden wie der Teufel das Weihwasser. Im Kern war es ein Experiment, das durchaus für Erhellung sorgte. Beispielsweise, als sich Höcke nicht mehr an sein eigenes Buch erinnern wollte. Oder als sich Voigt schwertat, die Fehler früherer CDU-Regierungen einzugestehen.

CDU-Chef sammelt Sympathiepunkte

Wenn es persönlich wurde, hat Voigt gepunktet. Neben Bekanntheit gewann er vielleicht auch Sympathie. Eine wichtige politische Währung. Immerhin.

