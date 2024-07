Gera. Um spannende Themen, die digitale Zukunft und neue Anforderungen an die Journalisten ging es diesmal beim Treffen des OTZ-Leserbeirats

Vor wenigen Tagen kam der OTZ-Leserbeirat zum bereits fünften Mal zusammen. Nach jeder Sitzung wollen wir die Leser über die Ergebnisse der mehrstündigen Runde informieren. Diesmal ging es um den digitalen Wandel, Gast war der Online-Chef von Funke Thüringen, Sebastian Holzapfel. Über das Treffen sprachen wir mit Leserbeirätin Birgit Winter aus Zeulenroda-Triebes.

Was hat Sie denn am Vortrag von Sebastian Holzapfel am meisten beeindruckt?

Das die OTZ alles dafür tut, um sich zukunftssicher auszustellen. Dass sie sich in den Zeiten spürbarer Veränderungen, die wir gerade erleben, diesen Veränderungen nicht verschließt, sondern das Medium Zeitung gewissermaßen modernisiert, ganz konkret natürlich im Online-Bereich mit einer veränderten Aufbereitung der Texte, mit neuer Bildsprache und auch der verstärkten Einbeziehung von bewegten Bildern, also kurzen Videos, damit sich der Leser ein viel besseres Bild vom jeweiligen Ereignis machen kann – und vielleicht sogar sich selbst oder Freunde und Verwandte entdeckt.

Was bedeutet das für die Journalisten?

Dafür müssen sich die schreibenden Reporter umstellen. Sie können jetzt nicht mehr wie früher in der Zeitungsschablone denken, wo sie bis zum Redaktionsschluss am Abend Zeit für ihre Texte hatten, sondern müssen jetzt sozusagen rund um die Uhr ihre Texte abliefern – das Internet schläft eben nicht und die digitalen Leser, so zeigt es ja die tägliche Auswertung, wollen nahezu stündlich neue Nachrichten und Berichte lesen. Es ist auch ganz wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen immer dort sein müssen, wo auch die Leser sind. Es ist wirklich ein spannendes Thema.

Hatten Sie denn selbst schon Kontakt ins Digitale?

Ich war bisher, das muss ich ehrlich sagen, noch zögerlich, der digitalen gegenüber der Papierform den Vorzug zu geben. Die traditionelle Zeitung ist etwas Besonderes. Aber der Vortrag von Sebastian Holzapfel über die vielen Vorteile des E-Papers und die ständige Weiterentwicklung haben mich tatsächlich neugierig gemacht. Ich werde das E-Paper nun genauer anschauen und in seinen vielfältigen Möglichkeiten ausprobieren. Die Notwendigkeit für die OTZ, sich digital und damit zukunftssicher aufzustellen, ist offenkundig.

Woran hapert es dann?

Es ist, da bin ich mir sicher, keine Frage des Könnens. Es geht vielmehr darum, sich von der traditionellen, der gedruckten Zeitung zu lösen. Sie erscheint eben nur einmal am Tag. Die digitale Zeitung wird dagegen ständig aktualisiert. Wer die Informationen zeitnah haben will, ist natürlich mit der digitalen Variante sehr viel besser bedient ist, das muss man schon sagen. Die große Leserschaft hat die OTZ ja der gedruckten Zeitung zu verdanken, weil sie in so guter Qualität daherkommt. Jetzt kommt es eben darauf an, die Leser ins Digitale mitzunehmen.

Worum ging es denn im Beirat diesmal noch?

Es ging auch darum, wie sich die Zeitung auf die veränderten Gewohnheiten der Leser einstellen muss. Viele Service-Angebote und regelmäßige Termine, die früher zum unverzichtbaren, aber eben auch rechercheintensivem Angebot der Zeitung gehörten, werden heutzutage dort viel weniger gesucht und sind deshalb weggefallen, die Termine für die Gottesdienste zum Beispiel. Trotzdem ist es wichtig, religiöse Feste und Feiertage im Blick zu haben, aber mit einem anderen Blick – indem man etwa erklärt, warum feiern wir Ostern, welchen Hintergrund hat Pfingsten? Die Zeitung sollte viel mehr erklären. Oder den Anlass anhand von Menschen erzählt, die damit zu tun haben.

Also noch mehr auf den Leser eingehen?

Es ist ja nicht so, dass die Zeitung irgendetwas entwickelt und dem Leser vor die Nase setzt, sondern die Zeitung muss konkurrenzfähig sein und wirtschaftlich arbeiten, aber sie muss auch neue Möglichkeiten entdecken, neue Angebote ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Das tut sie ja im Interesse der Leserschaft, damit zum Schluss das Ergebnis die Leser anspricht. Wichtig ist also, was die Leser besonders interessiert – und dass sich die Zeitung daran orientiert.

Wurden dabei auch Beispiele genannt?

Ja, dass zum Beispiel die Lokalredaktionen ungewöhnliche Menschen aus der Region vorstellen oder die Kolleginnen aus der Kultur versuchen, Ausstellungen mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Es geht tatsächlich darum, im gewohnten Alltag das Besondere zu entdecken.