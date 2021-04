Aufstehen, widersprechen

Fabian Klaus über „Querdenker“ und Stigmatisierung.

Der Verfassungsschutz wendet sich den „Querdenkern“ zu. Eine überfällige Entscheidung. Immer deutlicher wird, dass von den sogenannten Hygienespaziergängen ein massives Bedrohungspotenzial ausgeht. Wie in Schmalkalden. Dort greift eine Horde aufgebrachter Menschen Polizisten fast unvermittelt an. Dass es in der aufgeheizten Stimmung nicht zu noch Schlimmerem kommt, grenzt an ein Wunder.

Verstärkung? Fehlanzeige. Denn: Zu dem Zeitpunkt werden Unterstützungskräfte in Hildburghausen und Weimar gebraucht. Warum? Corona-Demos. Sie kennen das Problem mit der zu kurzen Decke: Bedeckt man eine Stelle, liegt eine andere blank. Das führt dazu, dass der Staat kapituliert vor den Menschen, die immer wieder nach dem Rechtsstaat rufen – und ihn selbst mit Füßen treten. Sie verbreiten Lügen über die Pandemie, die Impfungen und einfach alles, was ihren Hass auf unsere Gesellschaft schüren kann.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Kritik an den teils wirren Corona-Maßnahmen der Regierenden, die sich abwechselnd widersprechen oder einander ausschließen, ist nicht nur berechtigt. Sie ist angebracht. Dazu gehört, dass man seine Meinung ohne Angst vor Repressionen äußert. Aber: Zur freien Meinungsäußerung gehört Widerspruch, der möglich sein muss. Ohne dass daraus Gewalt erwächst.

Bedrohlich wirkt, dass Hass, Hetze und Lügen von Coronaleugnern, Querdenkern und Rechtsextremisten in der Mitte der Gesellschaft verfangen, unsere Nachbarn erreicht haben. Heute deutlicher als vor Corona. Dagegen hilft nur entschiedener Widerspruch.

Gewalt darf nie ein Mittel von Demokraten sein. Aber die pauschale Stigmatisierung aller Kritiker als „Nazis“ oder „Covidioten“ hilft genauso wenig. Sie heizt die Stimmung nur weiter auf.

