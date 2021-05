Meine Meinung Ausbau der Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz: Anerkennung für Thüringer Feuerwehrleute

Das Land will 70 Millionen Euro in die Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz investieren – ein Schritt, der überfällig war.

Der Beschluss, weiter in die Thüringer Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz, unweit von Gera gelegen, zu investieren, war überfällig. Tausende ehrenamtliche Feuerwehrleute riskieren im Freistaat ihr Leben, wenn sie für andere in den Rettungseinsatz ziehen.

Nur eine exzellente Ausbildung hilft, die Gefahren fürs eigene Leben zu minimieren. Technisch bot die Landesfeuerwehrschule schon immer gute Bedingungen, den Ernstfall zu trainieren. Aber zu einer erfolgreichen Einrichtung braucht es auch eine zeitgemäße Unterbringung – schließlich ist das ein wesentlicher Punkt für eine hohe Motivation der Teilnehmer, die Grundvoraussetzung für nachhaltiges Lernen ist.

Die Freiwilligen Feuerwehren im Land sind auf gut ausgebildete Einsatzkräfte angewiesen. Zumal es der demografische Wandel schwieriger macht, die Einsatzbereitschaft zu jeder Tageszeit sicherzustellen. Tagsüber, wenn Mitglieder weit entfernt ihrer Arbeit nachgehen, stehen sie nicht binnen weniger Minuten am Einsatzfahrzeug. Nicht nur aus diesem Grund ist eine stetige Ausbildung des Nachwuchses notwendig, um aus einem großen Pool von Feuerwehrleuten zu schöpfen. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass beim Alarm genügend Retter ins Feuerwehrhaus eilen.

Zum Glück konzentriert sich Innenminister Georg Maier nach seiner Wahlkampfaussage, einen zweiten Standort zu prüfen, aufs Kerngeschäft: den vorhandenen Standort in Ostthüringen zu stärken. Warum sollten parallel an einem zweiten Ort in Thüringen hochspezielle Übungsgelände aufgebaut und unterhalten werden? Lieber einen richtigen Standort, der sogar überregionale Anziehungskraft entfaltet und womöglich sogar Gelder anderer Länder einspielt.

Maier verbucht mit dem angekündigten Investitionspaket einen wichtigen Erfolg. Er stärkt nicht nur die Schule in Bad Köstritz, sondern alle Feuerwehren. Nun muss das Projekt auch so umgesetzt werden.

