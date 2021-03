Außenseiter, Spitzenreiter: Wie sich Thüringen aus dem Öffnungsdilemma herausimpfen will

Ein Schild in der Eisenacher Karlstraße weist auf die Maskenpflicht hin. Mit 127,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tage weist der Freistaat auch am 4. März die bundesweit höchste Inzidenz auf.

Es war wieder einmal spät geworden am Mittwochabend, so spät, dass der thüringische Ministerpräsident offenbar Sorge hatte, nicht mehr mit seiner Botschaft durchzukommen. Jedenfalls verließ Bodo Ramelow gegen 22.35 Uhr die Videokonferenz mit der Bundeskanzlerin und seinen Amtskollegen, um in der Staatskanzlei vor eine Kamera zu treten. Sie übertrug seine Interpretation der Geschehnisse ins Netz, eine Stunde vor der Kanzlerin und allen anderen. Lesen Sie hier den aktuellen Stand und was sich alles ändern soll. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog