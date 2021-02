Der US-Konzern Johnson & Johnson hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittelagentur beantragt. Das Vakzin hat nach Unternehmensangaben eine durchschnittliche Wirksamkeit von 66 Prozent. du siège mondial de Johnson & Johnson situé dans l'Etat du New Jersey

Johnson & Johnson beantragt Impfstoff-Zulassung in der EU

Covid-19 Corona: Das Virus wird bleiben - aber an Schrecken verlieren

Immerhin, es tut sich was. Nach zwei kräftezehrenden Monaten im Lockdown sind die Infektionszahlen in Deutschland inzwischen deutlich gesunken, auch wenn der Rückgang zuletzt stagnierte. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag am Mittwoch bei 57,0. Sehnlichst warten die Menschen darauf, dass die Inzidenz weiter sinkt, damit Geschäfte und Schulen wieder öffnen können.